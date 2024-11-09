晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

焦點評論》盧市長的勝選密碼？

2024/11/09 05:30

台中市長盧秀燕又拿中火刷聲量，這次中火二期，又隔空喊話「希望卓院長能聽進去」，但卓榮泰親赴中火說明，卻只派出副市長參加。（資料照）台中市長盧秀燕又拿中火刷聲量，這次中火二期，又隔空喊話「希望卓院長能聽進去」，但卓榮泰親赴中火說明，卻只派出副市長參加。（資料照）

記者林菁樺／特稿

台中電廠每逢環評必遭藍營群起攻擊，盧市長更將「空氣政治學」發揮到極致，因可有效「討好」選民、攻佔聲量高位，這已算是她第三度拿中火刷選票，表面高舉中部的空氣、中部人的肺，但一再抗議阻擋只是拖延「增氣減煤」進度，先前有拖延十五個月的前車之鑑，這次再度竹篙湊菜刀、混淆「增一拆一」議題。

盧媽媽在二○一八年第一任打著監督中火而高票當選，上任送出谷關空氣瓶還超級吸睛；二○二一年因中火一期又槓上中央，稱向前經濟部長王美花「許願」後，協調成功「增一部氣、拆一部煤」；這次到了中火二期，又隔空喊話「希望卓院長能聽進去」，但卓榮泰親赴中火說明，卻派出副市長參加。

中火一期部分，到二○二五年、二○二六年將完成兩部燃氣、拆兩部燃煤，這是經過環評審查的一期計畫，經濟部當然得保證「承諾」，增一拆一不變動；但中火二期是新計畫，且也經環評審查，二○三一年起陸續興建四部燃氣、拆除兩部燃煤，現行十部燃煤，將拆四部，以六部燃氣取代，保留六部燃煤因應國安、天災等緊急情況備用。

卓院長昨更加碼釋出善意，拋出只要條件許可，二○三二年可以檢討備用機組數量，希望地方政府能支持電力建設，期待不要又陷入政治口水而模糊電力建設需求。

盧市長第二個任期已倒數，在「漢子」已出局、「禿子」留立院，「燕子」可說是環顧國民黨內角逐下任總統大位最有實力人選，甚至是拔劍四顧心茫然；中火議題打地方選戰屢屢建功，盧市長是否該將中火「勝選密碼」交棒給立法院副院長江啟臣，多關心地緣政治風險、氣候變遷挑戰與AI爆發式電力需求等，將格局與視野拉高到總統層級，以免有朝真登頂大位，如今她的理盲與質疑也將如迴力鏢反噬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財