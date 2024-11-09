焦點評論》盧市長的勝選密碼？

台中市長盧秀燕又拿中火刷聲量，這次中火二期，又隔空喊話「希望卓院長能聽進去」，但卓榮泰親赴中火說明，卻只派出副市長參加。（資料照）

記者林菁樺／特稿

台中電廠每逢環評必遭藍營群起攻擊，盧市長更將「空氣政治學」發揮到極致，因可有效「討好」選民、攻佔聲量高位，這已算是她第三度拿中火刷選票，表面高舉中部的空氣、中部人的肺，但一再抗議阻擋只是拖延「增氣減煤」進度，先前有拖延十五個月的前車之鑑，這次再度竹篙湊菜刀、混淆「增一拆一」議題。

盧媽媽在二○一八年第一任打著監督中火而高票當選，上任送出谷關空氣瓶還超級吸睛；二○二一年因中火一期又槓上中央，稱向前經濟部長王美花「許願」後，協調成功「增一部氣、拆一部煤」；這次到了中火二期，又隔空喊話「希望卓院長能聽進去」，但卓榮泰親赴中火說明，卻派出副市長參加。

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中火一期部分，到二○二五年、二○二六年將完成兩部燃氣、拆兩部燃煤，這是經過環評審查的一期計畫，經濟部當然得保證「承諾」，增一拆一不變動；但中火二期是新計畫，且也經環評審查，二○三一年起陸續興建四部燃氣、拆除兩部燃煤，現行十部燃煤，將拆四部，以六部燃氣取代，保留六部燃煤因應國安、天災等緊急情況備用。

卓院長昨更加碼釋出善意，拋出只要條件許可，二○三二年可以檢討備用機組數量，希望地方政府能支持電力建設，期待不要又陷入政治口水而模糊電力建設需求。

盧市長第二個任期已倒數，在「漢子」已出局、「禿子」留立院，「燕子」可說是環顧國民黨內角逐下任總統大位最有實力人選，甚至是拔劍四顧心茫然；中火議題打地方選戰屢屢建功，盧市長是否該將中火「勝選密碼」交棒給立法院副院長江啟臣，多關心地緣政治風險、氣候變遷挑戰與AI爆發式電力需求等，將格局與視野拉高到總統層級，以免有朝真登頂大位，如今她的理盲與質疑也將如迴力鏢反噬。

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