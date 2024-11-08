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Fed估降息1碼 市場關注川普地震

2024/11/08 05:30

Fed主席鮑爾。（法新社檔案照）Fed主席鮑爾。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）預計在週四（七日）的例行貨幣政策會議後降息一碼（○．二五個百分點），但市場關注焦點將轉向Fed主席鮑爾和其他決策人士在評估經濟動向之際，如何因應川普勝選所帶來的政治地震。

Fed預料將降息一碼，使聯邦資金利率來到四．五％至四．七五％之間，為繼九月降息兩碼後的第二度降息，但市場的注意力將轉向鮑爾和聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策人士對未來經濟與利率走向的說法。

Evercore ISI全球政策和央行策略部門主管古哈（Krishna Guha）表示：「鮑爾將會拒絕就選舉對經濟和利率的影響給予任何過早判斷，將尋求成為穩定和鎮定的來源。」

但如果川普實施在競選期間所提的減稅、提高支出和大幅提高關稅等政見，可能對Fed試圖縮減利率的努力產生重大影響；許多經濟學家認為，川普所採取的另一輪孤立主義經濟行動，可能重新引燃通膨。

目前市場傾向於Fed將在十二月再次降息一碼，隨後在明年一月暫停，明年底之前多次降息。

華爾街日報報導，Fed決定未來利率動向時，將考量四個問題，包括：總統選舉結果是否會導致經濟需求或通膨出現重大變化；目前市場對就業市場惡化的擔憂是否被誇大；一直放緩的通膨，是否會出現停滯；合理的利率水準究竟是多少。

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