川普2.0重啟關稅》郭智輝：赴中台商影響較大

台商西進一路降（資料來源︰經濟部投審司 製表整理︰財經新聞群組 圖︰美聯社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢，立委關切美國總統當選人川普上台後牽動台灣產業的程度；郭智輝表示，川普競選時曾提出研擬對中國開徵六十％關稅，對台灣等其他國家可能開徵十％到二十％關稅，研判是赴中台商受到較大衝擊。

經濟部長郭智輝7日出席立法院經濟委員會，表示川普競選時曾提出研擬對中國開徵60％關稅，研判是赴中台商受到較大衝擊。（記者塗建榮攝）

郭智輝說，川普一向主張「美國優先」的單邊主義，勢必衝擊全球自由貿易，川普擬對中國產品開徵六十％關稅，對台灣或其他國家則開徵十％至二十％不等關稅，「我認為應該是對我們在中國的台商，影響會比較大」；至於台灣與其他國家則因為被課的稅都相當，不太會有太大影響。

請繼續往下閱讀...

郭智輝也說，台灣可趁市場轉變機會，協助出口產業朝產品高值化與差異化推進，強化國際競爭力。

經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，台灣與美國長久以來已建立良好經貿互動基礎，包括台美二十一世紀貿易倡議、TTIC（科技貿易暨投資合作）、EPPD（經濟繁榮夥伴對話）等雙邊合作平台，後續外交部將持續與川普政府在既有基礎上推展雙邊合作。

至於各界擔憂川普的保護主義會要求台積電二奈米製程提早落地美國生產，郭智輝說，川普曾宣稱台灣偷走美國半導體的工作機會，應該是誤解，事實上，台美在半導體供應鏈是互補的，若是沒有台積電，美國大型科技業者也無法取得具有價格競爭力的先進半導體晶片。

台積電2奈米未來會赴美 最關鍵技術仍留台灣

郭智輝強調，我國有科技管制法律，二奈米要在海外落地有一大前提，就是更先進的一．四奈米已在國內落地生產，目前二奈米尚未在國內生產，因此二奈米廠落地海外「目前還不行」。

郭智輝坦言，在全球走向區域經濟趨勢下，台積電的先進奈米製程未來勢必會赴美落地，但「不是現在」，而且最先進和關鍵技術仍會留在台灣。

◎小檔案：川普2.0重啟關稅戰 赴中台商4.5萬件、6.7兆投資承壓

根據投審司最新統計，從1991年開放台商西進投資以來，到今年9月底累積核准對中投資件數達4萬5797件、金額2097億美元（約6.7兆台幣），其中以製造業的3萬5245件、1570億美元占比最高。

西進製造業中，電子零組件達3314件、422億美元，電腦、電子產品及光學製品2962件、306億美元，不僅占比較高且多為中國出口創匯的主力，預期當中國面對川普新一輪關稅大棒時，遭到拖累也最明顯。（財經新聞群組）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法