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財經青紅燈》繫緊川普安全帶

2024/11/08 05:30

川普敢講敢做的不確定因素難測，不只投信顧機構從業人員要傷腦筋，投資人也要繫緊安全帶。（路透）川普敢講敢做的不確定因素難測，不只投信顧機構從業人員要傷腦筋，投資人也要繫緊安全帶。（路透）

川普宣布贏得美國總統大選，雖然美股大漲相迎、且帶動台股走揚，但川普敢講敢做的不確定因素難測，不只投信顧機構從業人員要傷腦筋，投資人也要繫緊安全帶。

川普當選後的11月7日亞股表現，包括中國上海綜合漲最多2.57%、香港恆生漲2.02%、新加坡漲1.96%、台灣加權漲0.82%、澳洲漲0.30%及韓國漲0.05%，僅馬來西亞跌0.16%、日本跌0.09%，也就是「漲多跌少」。

不只美股，亞股似也上演「川普當選慶祝行情」，但妙的是，有什麼好慶祝？川普不是揚言要課徵中國60%的關稅嗎？怎麼中港股市漲最多？川普指摘台灣偷走美國的晶圓技術，接下來，難道會給台灣科技業新的利多嗎？

股市漲跌與表現有各種多元因素夾雜，即使是負面也能坳成「利空出盡」等，美國是全球第一大經濟體，美股與台股更是高度連結影響，不能切割來看待；另川普是第二次當總統，但無法預料他究竟要做甚麼？這就是風險，尤其，他向來懂得運用談判籌碼叫陣，讓外界難以捉摸。

猶記上一屆川普執政時，部分投信顧從業人員叫苦連天，因為摸不清楚川普的下一步，常常不知要怎麼修改報告，如今，川普「那個男人」又要回來了，投資人也是否應該謹慎些。（王孟倫）

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