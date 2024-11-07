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投信投顧：台股先震盪後看揚

2024/11/07 05:30

國內投信投顧法人多表示，預估美國大選底定之後，台股指數將先有大幅波動震盪，但年底前走勢仍偏升不變。（中央社資料照）國內投信投顧法人多表示，預估美國大選底定之後，台股指數將先有大幅波動震盪，但年底前走勢仍偏升不變。（中央社資料照）

〔記者王孟倫、吳欣恬／台北報導〕美國總統大選結果出爐，川普篤定將重返白宮執政。國內投信投顧法人多表示，對於美國選後的不確定情緒，在前一波回測季線時就已部分反應，預估大選底定之後，台股指數將先有大幅波動震盪，但年底前走勢仍偏升不變。

台新投信主流基金經理人沈建宏表示，預期大選後投機氣氛可望得到釋放，有利十一到十二月的美股表現，「我們對第四季台股樂觀以待，拉回仍應擇優布局」。

永豐投顧指出，上個月因為接近美國總統選舉，原並不看好台股能夠續漲，但市場總是「出人意表」，逢低買盤逐漸推升科技股，顯然市場已從過去經驗中學到，認為美國總統選舉等非經濟因素，只有短線效果。以過往經驗看，第四季常有年底作帳行情，以今年AI（人工智慧）盛況，AI參與廠商對於明年一定有更高的展望，台股的季節規律與產業熱門題材相配合，「年底作帳行情可期」。

國泰證期顧問協理蔡明翰指出，雖然市場有種聲音，擔心川普當選恐不利台股，但這屬於過度擔憂；因川普是有經驗的領袖，他過去執政期間，包括那斯達克、費半指數也都翻倍上漲，只要選後市場消除不確定因素後，股市短期震盪就是買點。

川普政策 8族群受惠

台新投顧根據川普的政策主張，列出「八大類受惠股」及「一大受害股」。受害族群就是外界普遍擔心的「半導體股」，因川普曾說要對台灣晶片業加稅，且晶片法案恐受限；但台新投顧副總經理黃文清認為，川普明年一月才上任，仍要觀察川普實際作為，是否真的會執行當初講的政策方向？

至於八大受惠族群，包括提高關稅使通膨升溫的「黃金概念股」；「軍工概念股」；傳統能源、基礎建設的「鋼鐵、重電、石化」等相關族群；減少藥價干預的「生技股、製藥股」；美西線運價上漲、短線搶運的「航運股」；美國內需的「紡織、自行車、衛浴、窗簾」；加密貨幣相關的「挖礦概念股、板卡廠」族群；因美國打壓而中國更加依賴的「RISC-V概念股」。

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