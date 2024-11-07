盤勢分析》美大選不確定消除 台股挑戰前高

昨日台股盤中適逢美國總統大選進行開票，加權指數上下震盪逾400點，，終場加權指數上漲110.59點，收在23217.38點，成交量約3977億元。（資料照，中央社）

美股趕在總統大選結果出爐前率先上漲，台股多頭仍小心翼翼，昨日台股盤中適逢美國總統大選進行開票，加權指數上下震盪逾400點，一度出現買盤進場拉抬台積電（2330），AI（人工智慧）概念股、IC設計族群，加權指數大漲332點，但午盤過後隨著大選結果出爐，賣壓再度出籠，漲幅收斂，終場加權指數上漲110.59點，收在23217.38點，成交量約3977億元。

3大法人昨日合計賣超38.9億元，其中外資賣超20億元、投信買超30.5億元、自營商賣超49.3億元；外資台指期淨空單昨增3319口，累積外資期貨淨空單逾4.46萬口。

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聯邦投信投資長吳裕良分析，美國選舉不確定性消除，股市回歸基本面。近期美國和台灣皆開始公布季度財報，根據FactSet數據，在已公布業績的標普500成份公司中，70%業績優於預期，隨著第四季AI新產品出貨、半導體先進製程和封裝需求持續，加權指數仍有機會挑戰前高。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，選舉結果對台股的影響通常有限，選後市場往往會回升，看好台積電概念族群、AI伺服器及其零組件、電源管理IC龍頭、比特幣相關資產、光通訊、製鞋等，未來密切關注美國新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

（記者卓怡君）

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