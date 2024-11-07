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川普將重返白宮 產業界備妥對策

2024/11/07 05:30

共和黨總統候選人川普贏得2024年美國總統大選，電子大廠佳世達（2352）董事長陳其宏說，川普有一個特點「很敢講」，他還有一個優點「講了就會做」。（歐新社）共和黨總統候選人川普贏得2024年美國總統大選，電子大廠佳世達（2352）董事長陳其宏說，川普有一個特點「很敢講」，他還有一個優點「講了就會做」。（歐新社）

〔記者陳梅英、王憶紅／綜合報導〕川普即將重返白宮，電子大廠佳世達（2352）董事長陳其宏說，川普有一個特點「很敢講」，他還有一個優點「講了就會做」，可以預期川普當選後關稅調高、保護主義盛行，全球供應鏈都會受到很大衝擊，「產業界事情會變多，本來不需要那麼多投資，現在可能必須要調整」。

川普敢講敢做 衝擊供應鏈

陳其宏表示，佳世達早在4年前就做好佈局，在北越設立生產據點，隨時可擴充規模，桃園廠也準備完善，未來桃園廠、越南廠將支援以美國為主的「G1」陣營，蘇州服務中國等「G2」為主，不管川普怎麼「變」，佳世達已備好多套劇本因應。

佳世達總經理黃漢州也說，川普當選代表民心求變，同時「供應鏈也將大變」，明年佳世達將有過半產品在越南生產，若要在美國生產也沒問題，在北加州、南加州都有組裝產線可以擴充。

航運貨照運 只是換產地

貨攬業捷迅（2643）總經理孫鋼銀認為，川普當選美國總統對海運市場影響不大。

孫鋼銀說，川普選前說要對中國增加關稅，除多數廠商之前都已做好準備，目前貨物都已運送到美國外，多數廠商也已轉移出口地，早早做好風險規避，若對中國增加關稅，就從東南亞、墨西哥等其他國家運往美國，「貨還是要運，只是換不同的產地」，因此預估影響不大，但如果川普對每個國家都喊出增加關稅，就不知道會發生甚麼事了。

至於是否會出現在關稅增加前的拉貨潮？孫鋼銀說，客戶拉貨也要看在美國是否有倉庫，以及貨物庫存水位高低，若終端消費市場需求不振，拉貨只會增加資金調度壓力，而目前不少庫存尚未消化完畢，未來短期內海運市場的拉貨潮，應就是農曆年節前的傳統拉貨。

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