雲端發票活動4重複中獎人 暫不給獎

針對雲端發票活動重複中獎事件，財政部次長李慶華表示，不會重新抽獎，但4位重複中獎人第3期獎品暫不發放。 （資料照）

承辦商擅調積極參與者中獎率 待司法調查

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對雲端發票活動重複中大獎爭議，財政部昨公布調查結果，四位重複中獎人並無內定，也無洗發票、載具歸戶異常情形，符合抽獎條件；但承辦廠商擅自調高積極參與者的中獎率，是否逾越活動目的必要範圍，待司法調查確認。財政部次長李慶華表示，不會重新抽獎，但四位重複中獎人第三期獎品暫不發放，待檢調確認不可歸責四人後再發放。

台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，共吸引六．二萬人、二十九．三萬人次參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，可獲得點數以兌換禮券或參加抽獎，分三期抽獎，但iPhone、iPad等大獎有四人重複中獎，引發爭議。

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財政部昨公布行政調查結果，承辦廠商參酌活動目的撰寫抽獎程式，未依一般隨機抽獎方式（即積極參加者享有較多抽獎機會，每次抽獎機會享相同中獎率），而是調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者權數值比大小等方式，提高積極參與者的中獎率。

財政部表示，在此抽獎程式下，每個人都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人的排名；但抽獎程式設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待司法調查確認。

台北國稅局長吳蓮英指出，第三期活動有二．五萬人、十三．六萬人次參與，有人取得一○○多次的抽獎次數，但未重複中獎，四位重複中獎人抽獎次數約二十至五十次。

財政部表示，考量行政調查或有不足，本案已移請調查局立案調查，若廠商涉及違法將依合約究責。此外，未來若要辦理抽獎活動，將參考本活動調查結果，研提公平、合理及具公信力的抽獎方式，並於事前、事中及事後就每一管控點建立安全查核機制。

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