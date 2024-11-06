財經青紅燈》美國大選與台灣經濟

美國總統大選結果即將揭曉，不論川普還是賀錦麗當選，台灣只要厚植實力、維持經濟韌性，就可承擔風險。（法新社檔案照）

美國總統大選結果即將揭曉，不論川普還是賀錦麗當選，均牽動全球經貿局勢變化。由於川普選前指控台灣偷走美國晶片生意，揚言當選後將對進口晶片課徵關稅，不少人憂心川普當選恐不利台灣經濟。其實，全球政經情勢本就瞬息萬變，尤其這幾年地緣政治衝突四起，但台灣只要厚植實力、維持經濟韌性，就可承擔風險、降低威脅，正如COVID-19疫情期間，台灣經濟表現一枝獨秀。

歷經全球通膨衝擊，儘管2023年經濟較低迷，但近年來台灣經濟穩健擴張，主計總處甫公布第3季GDP（國內生產毛額）概估3.97%、較上次預測上修0.76個百分點，若第4季GDP維持預測不變，今年GDP成長將上修至4.1%，主因出口表現優於預期，加上企業投資動能回升。根據統計，我國今年前9月出口年增10.2%，優於日本、中國、新加坡、南韓等亞鄰國家。

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除了出口明顯回溫之外，我國出口結構也出現轉變，過去台灣出口過度依賴中國，對中港出口比重長期維持在4成上下，2023年降至35.2%，今年前9月對中港出口占比續降至31.2%、為23年同期最低，對美國出口占比則上升至24.1%、創25年同期最高，而且前9月對美國出超達477億美元創新高，僅次於中港，全年可能相當接近甚至超車。

事實上，以中國政經現況來看，台商分散市場、多元布局絕對是明智之舉，加上這幾年廠商回流投資、企業轉型升級有成，讓台灣擺脫「產業空洞化」困境，「經濟轉骨」成效逐漸顯現；目前台灣經濟體質與經濟底蘊與過去已不一樣，即使全球政經情勢改變，台灣應有能力可以因應。當然，面對國際政經情勢變化，政府也要及時擬定相關策略，協助企業因應變局。（鄭琪芳）

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