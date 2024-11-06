晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財劃法分配 卓揆：應重視台灣均衡

2024/11/06 05:30

行政院長卓榮泰（右）昨表示，區域性治理非單一縣市可自行完成，盼朝野在財劃法修法爭議問題上，重視台灣整體均衡。左為財政部長莊翠雲。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰（右）昨表示，區域性治理非單一縣市可自行完成，盼朝野在財劃法修法爭議問題上，重視台灣整體均衡。左為財政部長莊翠雲。（記者廖振輝攝）

區域性治理 非單一縣市可完成

〔記者方瑋立、李文馨、謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會前日夜審「財政收支劃分法部分條文修正草案」，朝野立委爆發激烈口角及肢體衝突，今將繼續開會。行政院長卓榮泰昨表示，區域性治理非單一縣市可自行完成，且將中央補助交由地方執行，也難以確保跨縣市、跨區域等計畫成效，盼朝野在爭議問題上爭取更多時間和空間平和討論，重視台灣整體均衡。

卓榮泰昨續率部會首長就「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」赴立院院會報告並備詢。

國民黨版本「財劃法」修法草案中「三％首都統籌分配稅款」引起各方反彈，連自家立委柯志恩也表態不挺。卓榮泰對此強調，區域性治理並非單一縣市可自行完成，他雖出生於北市，但在立院幾年經驗中，從未幫財政良好的北市爭取過一塊錢，只因重視台灣整體均衡。

卓揆也說，一旦該修法通過，很可能發生原來中央補助的事務及相關預算，都交由地方執行，但其成效，包括跨縣市、跨區域的計畫會如何執行，成效比較沒有把握。

中央補助交地方 難把握成效

另，民進黨團幹事長吳思瑤昨偕同黨立委郭國文、李坤城、蔡易餘、洪申翰及沈伯洋召開記者會，批評國民黨「擴權搞黑箱、搶錢也黑箱」。

郭國文指出，「財劃法」修法是國民黨繼國會擴權法案後的「大戰略」第二部曲，意圖破壞體制、癱瘓中央部會運作，錢和權全都要搶。沈伯洋示警，國民黨從未講清楚地方要更多錢會從哪裡砍，首當其衝就是國防預算恐遭腰斬，所有軍事設備和作業維持費一毛不剩，兩千九百多億元全撒給地方卻毫無計畫，「完全就是一場政變」。

國民黨昨則安排藍營執政縣市的新北市議員江怡臻、彰化縣議員曹嘉豪、雲林縣議員李明哲召開記者會，表達各縣市鄉親希望儘快修正財劃法的心聲，呼籲民進黨政府不要老是拿著預算來充當老大，請中央將多拿的錢還給地方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財