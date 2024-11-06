財劃法分配 卓揆：應重視台灣均衡

行政院長卓榮泰（右）昨表示，區域性治理非單一縣市可自行完成，盼朝野在財劃法修法爭議問題上，重視台灣整體均衡。左為財政部長莊翠雲。（記者廖振輝攝）

區域性治理 非單一縣市可完成

〔記者方瑋立、李文馨、謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院財政委員會前日夜審「財政收支劃分法部分條文修正草案」，朝野立委爆發激烈口角及肢體衝突，今將繼續開會。行政院長卓榮泰昨表示，區域性治理非單一縣市可自行完成，且將中央補助交由地方執行，也難以確保跨縣市、跨區域等計畫成效，盼朝野在爭議問題上爭取更多時間和空間平和討論，重視台灣整體均衡。

卓榮泰昨續率部會首長就「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」赴立院院會報告並備詢。

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國民黨版本「財劃法」修法草案中「三％首都統籌分配稅款」引起各方反彈，連自家立委柯志恩也表態不挺。卓榮泰對此強調，區域性治理並非單一縣市可自行完成，他雖出生於北市，但在立院幾年經驗中，從未幫財政良好的北市爭取過一塊錢，只因重視台灣整體均衡。

卓揆也說，一旦該修法通過，很可能發生原來中央補助的事務及相關預算，都交由地方執行，但其成效，包括跨縣市、跨區域的計畫會如何執行，成效比較沒有把握。

中央補助交地方 難把握成效

另，民進黨團幹事長吳思瑤昨偕同黨立委郭國文、李坤城、蔡易餘、洪申翰及沈伯洋召開記者會，批評國民黨「擴權搞黑箱、搶錢也黑箱」。

郭國文指出，「財劃法」修法是國民黨繼國會擴權法案後的「大戰略」第二部曲，意圖破壞體制、癱瘓中央部會運作，錢和權全都要搶。沈伯洋示警，國民黨從未講清楚地方要更多錢會從哪裡砍，首當其衝就是國防預算恐遭腰斬，所有軍事設備和作業維持費一毛不剩，兩千九百多億元全撒給地方卻毫無計畫，「完全就是一場政變」。

國民黨昨則安排藍營執政縣市的新北市議員江怡臻、彰化縣議員曹嘉豪、雲林縣議員李明哲召開記者會，表達各縣市鄉親希望儘快修正財劃法的心聲，呼籲民進黨政府不要老是拿著預算來充當老大，請中央將多拿的錢還給地方。

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