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美抓洗產地 中國光電廠轉戰印尼、寮國

2024/11/05 05:30

為規避美國關稅，中國太陽能業者近年來積極在其他國家設廠，印尼與寮國是最新被相中的生產基地。（法新社資料照）為規避美國關稅，中國太陽能業者近年來積極在其他國家設廠，印尼與寮國是最新被相中的生產基地。（法新社資料照）

中資越南廠紛減產、裁員

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，在美國為遏阻中國洗產地惡行、擴大對越南等四國進口太陽能設備徵收高關稅後，一些在越南的中資大廠已削減產能與裁員；與此同時，未被納入美國關稅保護措施的印尼與寮國，則冒出許多中資太陽能新廠。

為規避美國關稅，中國太陽能業者近年來積極在其他國家設廠，印尼與寮國是最新被相中的生產基地。戰略與國際研究中心資深顧問芮恩希（William Reinsch）說：「這是一場大型貓捉老鼠遊戲，遷廠不難，設立新廠故技重施，美國法規的設計總是落後一步。」

數據顯示，中國占全球太陽能設備出貨量八十％，剩餘的絕大部分則由亞洲其他出口中心包辦；相較二十多年前，美國是全球龍頭。

美國自二○一二年首度對中國太陽能產品課徵關稅以來，其進口的相關設備增長三倍，去年達創新高的一五○億美元。然而，幾乎沒有設備直接從中國進口，其中八十％來自越南、泰國、馬來西亞與柬埔寨的中資企業；在業者投訴後，美國去年對上述四國課徵高關稅。

過去十八個月，至少有四項和中國相關的計畫開始在印尼與寮國運作，另有兩項即將展開。這些計畫的太陽能板或電池產能共達二十二．九百萬瓩，多數將出售美國；過去四年美國的價格平均比中國高四十％。

報導指出，在美國最新關稅措施下，越南一些太陽能設備業者須繳交逾三○○％稅金。消息人士透露，在越南江北省，中國隆基綠能旗下Vinasolar子公司已有數百員工失業，一名員工說，廠內九條生產線只有一條還在使用；中企天合光能在越南太原省有兩座太陽能板與電池製造廠，其中一座已閒置。

前8月 印尼太陽能設備銷美翻倍 寮國今年開始輸美

印尼產業部官員班尼表示，在越南被美國課徵高關稅後，中國太陽能設備企業湧入印尼。截至今年八月，印尼向美國出口的太陽能設備幾乎翻倍達二．四六億美元。

報導指出，去年前八月，尚無寮國向美國出口太陽能設備的數據，而截至今年八月，相關出口已達約四八○○萬美元。

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