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〈財經週報-投資觀點〉如何利用降息循環，布局債券ETF？

2024/11/04 05:30

美聯準會持續降息，債券不僅能有穩定的債息分配，還有資本利得，值得期待。（彭博）美聯準會持續降息，債券不僅能有穩定的債息分配，還有資本利得，值得期待。（彭博）

■洪欣如

自聯準會（Fed）9月19日宣布降息2碼以來，債市殖利率不跌反漲，美國十年期公債殖利率一度從3.62%低檔，揚升到約4.18%（截至2024年10月21日），讓許多投資人大感意外。

這主要是因為，儘管聯準會降息，市場對通膨的擔憂仍未完全消退，加上美國強勁的就業數據，導致市場修正對降息的預期。

降息空間仍在，債券迎利息、價差雙收階段

觀察利率點陣圖，若劇本依照聯準會的路徑走，本輪降息的終點利率（也就是中性利率）在2.875%，相較目前的聯邦基準利率4.75%~5%，尚有8到9碼的降息空間。

因此，在利率目標不變的情況下，隨著聯準會持續降息，投資債市不僅能享有穩定的債息，亦有資本利得的潛力值得期待。

降息紅利引爆搶債潮！

由於債券投資的長期前景仍佳，加上殖利率回到更甜美的位置，吸引國人熱烈搶購債券，債券ETF的規模不減反增。根據統計，自聯準會9月19日啟動降息以來至10月18日，僅一個月期間，全台債券ETF規模從29,718.8億元，增長至30356.6億元，增額達637.8億元。

此外，債券ETF的受益人數也首度突破兩百萬人，較去年底勁升近8成，顯示越來越多的投資人將其納入資產配置組合中，也藉以掌握降息紅利。

長天期債在降息循環中表現搶眼，投資等級債則兼顧防禦與收益

在債券投資策略上，投資人可根據自身風險承受度與投資目標，選擇適合的債券商品。由於現值降息循環初期，投資人可適度調整資產配置，布局利率敏感度高的長天期債券，將有助於追求更好的資本利得。而在美國經濟衰退風險相對較低的背景下，信用風險有望維持在低位，投資人可透過長天期投資等級債，掌握更高的息收效果。

今年以來，許多投信為協助投資人把握債券投資機會，紛紛追加募集或發行新ETF產品。目前趨勢來看，較新發行的債券ETF大多具備較低的發行價（如10或15元）、月配息及收益平準金機制，讓配息不會被稀釋等一般投資人偏好的設計。

此外，在債券的篩選上，亦專注於布局在票面利率大於4%的標的，以新光投信即將募集的20年期以上投資等級債ETF為例，更是以票面利率大於5%，做為選債標準。因此，對於著重息收的投資人，可以近期新發行的債券ETF為錢進債券商機下的投資首選。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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