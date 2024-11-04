〈財經週報-投資趨勢〉GB200點火 Q4台廠科技業齊鳴

輝達GB200將量產出貨及台積電第三季財報超出市場預期，台科技廠股價紛紛走揚。（彭博）

■陳同力

近期台廠科技相關供應鏈受惠輝達（NVIDIA）GB200量產出貨消息股價紛紛走揚，外加護國神山台積電（2330）公布的第三季財報，數字紛紛超出市場預期，現階段台股仍以AI相關供應鏈基本面展望最佳，受惠廠商如晶圓代工、CoWoS高階封裝、AI Server相關組裝及零組件。而在裝置端部份，因PC市場已進入淡季、智慧型手機供應鏈出貨高峰已過，預期兩者相關供應鏈廠商營運將下滑。

另生成式AI的快速發展，也帶動Data Center（數據中心）的需求提升，龐大的算力需求也迫使科技巨頭如微軟、Google…等紛紛持續投入資源打造AI資料中心，然而AI所需要的資料傳輸速度與耗能問題也是目前AI發展所面臨的一大問題，因此光通訊相關概念股也是近期看好的熱門發展重點。

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Q4台股科技廠看好利多 惟仍需留意最大不確定性

綜觀第四季台股科技廠商利多因素，有四大因素可關注︰第一，受惠於新一波GB200風潮，可預期AI供應鏈業績將持續成長；其二，台幣的貶值有利於出口的獲利提升；最後兩個因素則是降息後的資金持續效應與美國持續地去中化有利於台廠在世界地位的競爭力。不過投資人也需留意近期最大的市場變動因素：「美國總統大選的不確定性」，將牽連世界最大經濟體的未來走向與全世界後續的地緣政治關係，以及接下來聯準會（Fed）降息幅度恐不如市場預期。

從AI風潮來看即將迎來的2025上半年投資市場狀況，可期待台廠科技業仍是基本面營收看好，且在美國大廠資本支出持續增加、GPU供應可望緩解，外加PC、手機需求回溫因素下，將有利於2025上半年AI相關供應鏈廠商，再次掀起新一年的AI狂潮。（作者為富蘭克林華美基金經理人）

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