〈財經週報-本週熱點〉10月出口有望連12紅

台灣9月出口年增4.5%，已連續11個月正成長，10月出口額可望連12紅。 （路透）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行將發布10月外匯存底，能否止跌回升，就看外匯存底孳息能否打敗匯率不利因素；財政部將發布10月海關進出口統計，出口有望連12紅；主計總處預計發佈10月消費者物價指數（CPI），在9月CPI跌落2%警戒值後，主計總預估10月也可望維持在2%以下。

根據財政部統計，9月台灣出口405.7億美元、創歷年同月新高，年增4.5%，已連續11個月正成長，財政部預估10月出口落在402億至413億美元間、年增5.5%至8.5%。

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總計第三季出口1241.3億美元、年增8.1％，為歷年單季次高；第三季進口1,006.6億美元、年增15％。前三季出超595.9億美元、創歷年同期新高。

10月外匯存底止跌回升？ 孳息能否打敗匯率是關鍵

央行將發布10月外匯存底餘額，由於美國經濟具韌性，市場修正對於聯準會（Fed）大幅降息預期，加上中東局勢持續緊張、美總統不確定性高，美元連4週走升，使央行外匯存底持有外幣資產轉換美元減少，成為影響外匯存底的負面因素。

根據央行統計，9月外匯存底因央行進場拋匯意外減少11.29億美元降至5,779.29億美元，已連兩個月被印度超車，居全球外匯存底第五大國。

主計總處本週將發布10月CPI數據，由於中東情勢緊張，造成油料費上漲，加上10月颱風山陀兒過境造成農產損失，且新電價上路，10月CPI年增率是否較9月上升，有待觀察。

根據統計，9月CPI年增1.82%，漲幅明顯較8月收斂，為今年2月以來近8個月最低，並跌破2%的通膨警戒線，主因去年颱風海葵襲台，基期墊高，加上蔬菜復耕上市及國際油料價格持續下跌所致。

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