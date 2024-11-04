〈財經週報-美國大選後台股走勢〉全球數據傳輸需求激增 光通訊供應鏈受惠

AI帶動全球數據傳輸同步激增，台廠光通訊與網通供應鏈可望受惠。 （法新社）

記者張慧雯／專題報導

光通訊概念股目標價

AI算力需求大增，帶動全球數據傳輸同步激增，光通訊將取代電子訊號，台廠光通訊與網通供應鏈可望受惠。法人看好智邦（2345）、聯亞（3081）、上詮（3363）、華星光（4979）、全新（2455）等個股。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI時代資料量激增，在傳統電子傳輸下，AI資料中心面臨著資料傳輸不夠快與高功耗兩大難題，而隨著共同封裝光學（CPO）技術的成熟，光子具備傳輸速度快且低消耗的特性，完美解決傳統電子傳輸的瓶頸。

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他認為，從供應鏈角度來看，台灣在光通訊上游元件材料具備高度競爭優勢，比如製作光學元件的關鍵材料-磷化銦（InP）磊晶片主要就是由台廠供應，這項技術難度相對高、新競爭者較難切入，台灣在全球的市占率超過5成；另外像是光纖、模組及封裝，台灣廠商同樣也積極切入，可望受惠CPO趨勢。

謝文雄說，應用在最新一代800G的矽光磊晶片，廠商已在今年下半年小量出貨給客戶，2025年有望開始大量進入市場，不久後就能看到更多CPO的應用，這也是矽光子概念股近期當紅的主因。

美光通訊大廠漲價 華星光直接受惠

法人則說，美國網通暨光通訊指標大廠邁威爾（Marvell）已發函通知客戶全產品線將於明年元月1日起調漲，最直接受惠的就是華星光，華星光為邁威爾重要供應商，且持續投入800G光收發模組、CPO研發，有機會能分一杯羹。

此外，聯亞高速矽光子CW LD在800G及1.6T出貨的帶動下，有望推動旗下資料中心相關產品營收增長，雖然日前傳出接獲非美大廠訂單，規模比擬美系客戶，預計第4季進入量產，但法人仍認為聯亞今年難逃虧損，只能放眼明年表現。

至於上詮則是唯一與台積電（2330）在CPO方面有合作關係的光通訊廠商，在矽光子領域主要著墨光纖與矽光子晶片連接的連接器，目前正在與客戶端進行設計與驗證。法人建議，無論是光通訊、網通、矽光子概念股，這些雖然都是未來趨勢，不過能否獲利才是關鍵，投資人還是要先了解基本面擇優布局。

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