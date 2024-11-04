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〈財經週報-美國大選後台股走勢〉AI帶動 半導體晶片、伺服器續向上

2024/11/04 05:30

AI供應鏈概念股目標價AI供應鏈概念股目標價

記者張慧雯／專題報導

AI產品陸續量產，半導體、伺服器等需求持續向上，台積電營收將有亮麗表現。（法新社）AI產品陸續量產，半導體、伺服器等需求持續向上，台積電營收將有亮麗表現。（法新社）

由於Windows on Arm、車用、企業端ASIC（特殊應用晶片）、112G與224G SerDes IP等邊緣（Edge）及雲端（Cloud）等AI產品將於2025年陸續量產，為台灣AI供應鏈注入中長期成長動能；法人認為，半導體、伺服器等需求持續向上，台積電（2330）、京元電（2449）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、川湖（2059）等都是值得關注標的。

受到輝達Blackwell、智慧手機晶片帶動5、4、3奈米製程的產能利用率，台積電營收跟著成長，再加上5、4、3奈米製程與CoWoS先進封裝將自明年第一季起平均漲價5%-10%，加上CoWoS擴產以及來自英特爾委外代工的業務貢獻，估計台積電營收將有亮麗表現。

法人分析，GPU產能不足、價格較高與地緣政治等因素，使得業者轉向開發自己的Al晶片，如美系四大雲端服務商（CSP）皆積極投入開發自有ASIC Al晶片，加上Al伺服器需求增加，相關晶片數量需求倍增，都需要IC設計業者參與，因此可望帶動矽智財（IP）、遠端伺服器管理晶片（BMC）、高速傳輸介面IC等需求，台廠相關AI供應鏈業者可望受惠。

野村臺灣創新科技50（00935）ETF基金經理人林怡君表示，半導體設備產業2025年進入上行循環，國際大廠持續在產能與技術上投入資源，目前半導體庫存較2024上半年改善，AI技術開發仍是最強的驅動力，半導體終端市場復甦、能源轉換議題也是未來重要成長動能。

輝達出貨逐漸放量 導軌業跟著受惠

此外，輝達GB200伺服器明年出貨逐漸放量。元大投顧認為，導軌產業也可望受惠。最新報告指出，川湖的全球伺服器導軌龍頭地位穩固，GB200、高U數AI伺服器導軌都將擁有最高市佔率，至於另一導軌廠商南俊（6584）明年營運表現，也將受惠於打入GB200供應鏈，預期川湖、南俊在GB200導軌市佔率分別為7成、3成。

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