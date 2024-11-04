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〈財經週報-時事求是〉美國大選與股市

2024/11/04 05:30

美國經濟依然強勁，美股也欣欣向榮，大選結果應只擾亂短期走勢。 （歐新社）美國經濟依然強勁，美股也欣欣向榮，大選結果應只擾亂短期走勢。 （歐新社）

■魏錫賓

美國週二總統大選，因勝出者的不同，可能重塑國家間的互動模式；聯準會（Fed）將在週三召開2024年第7次公開市場委員會（FOMC）會議，則要決定政策利率的調整幅度。全球投資人關切的政經大事就要在幾天之內確認，可是股市波動難免，終會尋求各種藉口回歸趨勢。

如果股市是經濟的櫥窗，不管在民主或專制政體，應該沒有一位領導人不希望股市欣欣向榮；不過，從過往的資料可以發現，不管是誰當家，股市有漲有跌。即使在市場之外，還有一隻看得見的手，希望撐起市場的頹勢，卻總是無法長期左右股市的漲跌與避免景氣的收縮。

政治影響經濟與股市，可以透過財政政策、貨幣政策、法規制定調整修正，甚至直接介入救市或壓制價格等多種管道與手段，是舉足輕重的參與者，但並無完全決定金融市場的能力。從美國大選前後的股市表現，亦能看出這樣的現象。

2012年民主黨的歐巴馬連任、2016年共和黨的川普勝出、2020年民主黨的拜登擊敗川普，搶回執政權，可是即使政黨輪替、三人理念、決策作風有異，美股在選後3個月、半年，甚至1年卻都同樣上漲。美股走勢與何人當政即使有關係，但趨勢是決定市場走向的主要力量。2008、09年全球金融海嘯後，進入股市大多頭行情，近3屆美國大選前後股市都上漲，也是剛好處在順風處；往前在2000年時，情況就剛好相反。

美國大選的美股效應，應只是一時，而對台股的影響，則可以產業經濟學中提到的「長鞭效應」說明。在一供應鏈中，從終端客戶到供應商的關係中，每一部分所需求的安全庫存會越來越多，譬如電腦需求的增減，電子零組件製造商感受更大；因此台股與美國大選的關係，更適合由台美經濟、台股與美股的關係解讀。當美股上漲，總市值更小、處在科技產品供應鏈上游的台股漲更多，也算合理。

對投資人來說，本週另一件大事是FOMC會議，聯準會過去貨幣政策的決定有其獨立性及延續性，相較於政治變動，應更具可預測性：此次公布的會議結果，大致將延續9月的降息決策，只是經濟依然強勁，可能僅降息一碼。

美國大選很快會有結果。理論上除非徹底改變基本面，否則單一事件對金融市場的影響通常非常短暫，不過政治可以很複雜，總統選舉結果可以變成連續事件，因為總統的每一單項決策，對市場都有可能造成市場的波動。然而，制度有約束力、個人的行為也有方向性，經濟人可能提早因應，整體地看，不管誰當選，投資人、廠商與消費者都會找到自己的出路。愈是民主的國家，愈由集體意志凝聚政策方向，政治力對經濟的影響愈是分歧、分散，愈容易被經濟力消化。

股市常在一片看好聲中下跌，在絕望中上漲。美國經濟極具韌性，在通膨逐漸恢復至2%的過程中，勞動市場、經濟表現依然未陷入困境；不過，美股在這段期間也配合地維持了強勁走勢，是否「已反映」，就和大選結果無關了。

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