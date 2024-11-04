〈財經週報-美國大選後台股走勢〉美大選後 美股上漲機率高 台股漲更兇

美股選後1年漲幅甚至超過兩成，台股漲幅甚至超過美股，法人多認為逢低大跌就是買點。（法新社）

記者張慧雯／專題報導

歷年美國總統大選後台美股市表現

美國總統大選將於11月5日登場，不僅美股震盪、台股也跟著起伏。不過，法人統計美國總統大選選後美股表現，不僅各期間平均報酬率皆為正值，選後一年漲幅甚至超過兩成；有趣的是，台股漲幅甚至超過美股，再加上第四季電子股旺季來臨，法人多認為逢低大跌就是買點。

至於可布局的族群，法人偏好第三、四季盈餘能持續上修的半導體、資料中心概念股、光通訊類股。同時，也看好無論哪位總統當選，生技醫療族群都同步受惠。

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經濟軟著陸看法不變 美股後市不看淡

目前最新民調顯示，川普引領的共和黨有勝出機會，由於市場擔憂川普採取激烈手段，為全球股市埋下隱憂；法人分析，川普的政見之一是增加關稅，包括對進口物品課徵10%的關稅、對中國加徵高達60%的關稅，加上驅逐非法移民的政見都將對經濟造成衝擊和物價上漲，且無論哪位候選人當選，財政赤字的議題也將持續影響經濟的表現，使得美股持續震盪。

不過，保德信投信認為，美國選情會短期干擾股市表現，但是後續能否推動上漲動能仍取決於經濟因素，目前市場對於美國經濟「軟著陸」看法不變，加上明年企業獲利仍有機會維持雙位數成長動能，因此對美股後市仍不看淡。

科技股維持成長趨勢 有助續延多頭行情

野村投信表示，根據統計，標普500企業第三季每股稅後盈餘（EPS）有下修壓力，年增率估4.2%，較前一季的11.3%下滑。因此在投資策略上，選擇EPS具逆勢上修的包括科技股、通訊服務類股，未來將較容易吸引基本面買盤停泊；整體而言，在獲利成長帶動下，2025年股市在美國大選後應有所表現，科技股將維持成長趨勢，有助於股市多頭行情延續。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上依過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的1至1.5個月表現呈現上漲，「川普衝擊（Trump Bump）」效應可期待。他也認為兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已。

投資人持股不宜過低 以防行情突然啟動

元大投顧也認為，雖然選前不確定因素仍在，連續性攻勢不容易凝聚，且美股評價也偏高，但投資人持股不宜過低，以防行情突然啟動。

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