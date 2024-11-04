晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-美國大選後台股走勢〉美大選後 美股上漲機率高 台股漲更兇

2024/11/04 05:30

美股選後1年漲幅甚至超過兩成，台股漲幅甚至超過美股，法人多認為逢低大跌就是買點。（法新社）美股選後1年漲幅甚至超過兩成，台股漲幅甚至超過美股，法人多認為逢低大跌就是買點。（法新社）

記者張慧雯／專題報導

歷年美國總統大選後台美股市表現歷年美國總統大選後台美股市表現

美國總統大選將於11月5日登場，不僅美股震盪、台股也跟著起伏。不過，法人統計美國總統大選選後美股表現，不僅各期間平均報酬率皆為正值，選後一年漲幅甚至超過兩成；有趣的是，台股漲幅甚至超過美股，再加上第四季電子股旺季來臨，法人多認為逢低大跌就是買點。

至於可布局的族群，法人偏好第三、四季盈餘能持續上修的半導體、資料中心概念股、光通訊類股。同時，也看好無論哪位總統當選，生技醫療族群都同步受惠。

經濟軟著陸看法不變 美股後市不看淡

目前最新民調顯示，川普引領的共和黨有勝出機會，由於市場擔憂川普採取激烈手段，為全球股市埋下隱憂；法人分析，川普的政見之一是增加關稅，包括對進口物品課徵10%的關稅、對中國加徵高達60%的關稅，加上驅逐非法移民的政見都將對經濟造成衝擊和物價上漲，且無論哪位候選人當選，財政赤字的議題也將持續影響經濟的表現，使得美股持續震盪。

不過，保德信投信認為，美國選情會短期干擾股市表現，但是後續能否推動上漲動能仍取決於經濟因素，目前市場對於美國經濟「軟著陸」看法不變，加上明年企業獲利仍有機會維持雙位數成長動能，因此對美股後市仍不看淡。

科技股維持成長趨勢 有助續延多頭行情

野村投信表示，根據統計，標普500企業第三季每股稅後盈餘（EPS）有下修壓力，年增率估4.2%，較前一季的11.3%下滑。因此在投資策略上，選擇EPS具逆勢上修的包括科技股、通訊服務類股，未來將較容易吸引基本面買盤停泊；整體而言，在獲利成長帶動下，2025年股市在美國大選後應有所表現，科技股將維持成長趨勢，有助於股市多頭行情延續。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上依過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的1至1.5個月表現呈現上漲，「川普衝擊（Trump Bump）」效應可期待。他也認為兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已。

投資人持股不宜過低 以防行情突然啟動

元大投顧也認為，雖然選前不確定因素仍在，連續性攻勢不容易凝聚，且美股評價也偏高，但投資人持股不宜過低，以防行情突然啟動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財