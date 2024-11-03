晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達取代英特爾 納道瓊成分股

2024/11/03 05:30

英特爾列入指數25年歷史終結

〔編譯魏國金／綜合報導〕被列入道瓊工業平均指數二十五年的英特爾，將被該指數剔除，由人工智慧（AI）晶片龍頭輝達取而代之！

標普道瓊指數公司宣布，本月八日盤前起，輝達與塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）將分別取代英特爾與陶氏化學，加入有一二八年歷史的道瓊工業平均指數；該指數是目前唯一沒有將輝達納入成分股的美股主要指數。

分析師：恐將再衝擊英特爾股價

一度主宰晶片製造市場的英特爾，近年製造優勢讓位給競爭對手台積電，同時錯失AI狂潮，今年以來股價重挫五十四％，成為道瓊指數表現最差的成分股；英特爾是在一九九九年十一月與微軟同時納入該指數。哈格里夫．蘭斯頓資金與市場管理主管史崔特說，「在努力應對痛苦的轉型與信心流失之際，被排除道瓊成分股是英特爾聲譽的另一打擊；這也意謂英特爾將不被納入追蹤該指數的ETF，恐將進一步衝擊股價」。

英特爾去年營收五四○億美元，較執行長季辛格二○二一年上任時縮水三分之一。分析師預期今年英特爾將面臨一九八六年以來首次年度淨虧損，英特爾市值也是三十年來首度跌破一千億美元。CFRA Research資深產業分析師齊諾說，「過去兩年多來，市場需求轉向了AI，這對英特爾來說是致命一擊」。

輝達已是全球市值第二大企業

輝達兩年來股價飆漲九○○％，市值站上三．三二兆美元，成為全球市值第二大企業。基於其在驅動生成式AI技術的關鍵地位，輝達崛起為全球半導體產業新巨頭。分析師認為，六月間輝達一股分拆十股生效，散戶更能買進輝達股票，推升股價飆漲，協助其被列入道瓊指數。

路透報導，在AI賽道上落後是英特爾的痛點，其新一代AI加速器Gaudi今年銷售沒有達到設定的五億美元目標；與此同時，英特爾對手超微預計其AI GPU今年營收將達三十億美元，而輝達AI GPU料將高達八百億至九百億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財