輝達取代英特爾 納道瓊成分股

英特爾列入指數25年歷史終結

〔編譯魏國金／綜合報導〕被列入道瓊工業平均指數二十五年的英特爾，將被該指數剔除，由人工智慧（AI）晶片龍頭輝達取而代之！

標普道瓊指數公司宣布，本月八日盤前起，輝達與塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）將分別取代英特爾與陶氏化學，加入有一二八年歷史的道瓊工業平均指數；該指數是目前唯一沒有將輝達納入成分股的美股主要指數。

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分析師：恐將再衝擊英特爾股價

一度主宰晶片製造市場的英特爾，近年製造優勢讓位給競爭對手台積電，同時錯失AI狂潮，今年以來股價重挫五十四％，成為道瓊指數表現最差的成分股；英特爾是在一九九九年十一月與微軟同時納入該指數。哈格里夫．蘭斯頓資金與市場管理主管史崔特說，「在努力應對痛苦的轉型與信心流失之際，被排除道瓊成分股是英特爾聲譽的另一打擊；這也意謂英特爾將不被納入追蹤該指數的ETF，恐將進一步衝擊股價」。

英特爾去年營收五四○億美元，較執行長季辛格二○二一年上任時縮水三分之一。分析師預期今年英特爾將面臨一九八六年以來首次年度淨虧損，英特爾市值也是三十年來首度跌破一千億美元。CFRA Research資深產業分析師齊諾說，「過去兩年多來，市場需求轉向了AI，這對英特爾來說是致命一擊」。

輝達已是全球市值第二大企業

輝達兩年來股價飆漲九○○％，市值站上三．三二兆美元，成為全球市值第二大企業。基於其在驅動生成式AI技術的關鍵地位，輝達崛起為全球半導體產業新巨頭。分析師認為，六月間輝達一股分拆十股生效，散戶更能買進輝達股票，推升股價飆漲，協助其被列入道瓊指數。

路透報導，在AI賽道上落後是英特爾的痛點，其新一代AI加速器Gaudi今年銷售沒有達到設定的五億美元目標；與此同時，英特爾對手超微預計其AI GPU今年營收將達三十億美元，而輝達AI GPU料將高達八百億至九百億美元。

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