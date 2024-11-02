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IMF示警：中國經濟低迷風險恐外溢亞洲

2024/11/02 05:30

IMF亞洲區域經濟展望報告指出，中國房市低迷、經濟下行規模超過預期，將使亞洲經濟風險加劇。圖為中國上海一處地產廣告。（法新社檔案照）IMF亞洲區域經濟展望報告指出，中國房市低迷、經濟下行規模超過預期，將使亞洲經濟風險加劇。圖為中國上海一處地產廣告。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）昨指出，貿易緊張升溫、中國房地產業的困境，以及市場進一步動盪的可能性，將使亞洲經濟風險加劇；IMF說，中國持續的通縮壓力恐傷害具類似出口結構的鄰國產業，而引發貿易緊張，北京應採取行動，推動以需求驅使的經濟復甦。

IMF在亞洲區域經濟展望報告中說，「中國經濟低迷的規模與持續時間皆超過預期，將傷害區域與全球經濟；在此脈絡下，中國的政策回應至關重要」。IMF呼籲中國，必須促進房地產業的調整，加強民間消費。

下修中國明年GDP至4.5％

IMF最新預測，今年亞洲經濟年增四．六％，明年為四．四％，較四月的預測上調○．一個百分點，但低於二○二三年的五％增幅。IMF也預測，今年中國經濟成長四．八％，較四月的預期上調○．二個百分點，但自去年成長五．二％放緩，也低於其設定的五％目標，明年將進一步放緩至四．五％。

IMF指出，過去的貨幣緊縮措施以及地緣政治緊張，可能傷害全球需求，增加貿易成本與市場震盪，因此全球經濟傾向下行風險；「有一個緊急的風險，即主要貿易夥伴之間針鋒相對的報復性關稅行動加劇」，導致貿易更加碎片化，傷害區域的成長。

若川普勝選增關稅 衝擊全球供應鏈

儘管IMF與世界銀行近期年度會議聚焦於低成長、高債務與戰爭等議題，但各國財政首長對美國前總統川普重返執政的可能性也憂心忡忡。川普揚言對所有進口美國的產品課徵十％關稅，並對中國進口產品課徵六十％關稅；分析師警告，此舉將衝擊全球供應鏈。

IMF也表示，近期市場的動盪可能是未來市場波動的前兆，「雖然波動本身不必然有害，但可能削弱消費者的信心與投資」。

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