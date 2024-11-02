中火二期環評過關 「尊重專業審查」 環境部：將監督台電空污減量承諾

環境部環保司長徐淑芷澄清，中火二期會減少發電所需的用煤量，改用較乾淨的天然氣機組取代，對環境是好事。（環境部提供）

〔記者吳柏軒、劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕、國民黨民代緊咬中火二期環評，批環境部通過該案是污染的放水者。環境部除了週四發文澄清，昨第二度召開記者會，強調環評專業並有中市府代表參與，新增機組以燃氣取代燃煤，保留燃煤機組是為了國安考量，台電也承諾空污減量，環境部將監督其環評承諾；行政院長卓榮泰昨也說，中火環評要尊重環評委員專家共同的意見。

台中火力發電廠二期計畫，要新增燃氣機組以取代現行的燃煤機組，可大幅減少空氣污染及溫室氣體排放，環境部十月三十日通過該案環評，但台中市長盧秀燕拿燃煤與燃氣機組沒有「一換一」為由，大肆批評環境部放水污染、應該降格等。

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中市府有代表參與 正反雙方充分溝通

環境部環境保護司長徐淑芷表示，中火二期環評在專案小組階段，就有台中市環保局代表參與，到了環評大會階段，正反雙方居民、環保團體及各方代表都有參與，眾人充分溝通，經過當天在場的環評委員專業審查，認為該案確能減少空污並保障國安等，才順利通過。

徐淑芷解釋，空污減量並非空頭支票，中火二期是燃氣取代燃煤，本身就是大幅減少污染源排放，燃燒後的總空污量再減少四十一％，溫室氣體排放再減少三十三％，燃煤機組則備而不用，兼顧國安及環保。

但中市府卻要求中火二期發電量，不能超過現在燃煤發電量；徐淑芷說明，中火燃氣機組即使發電量增加，也不會比燃煤還多增加空氣污染，而經濟部設有電業相關回饋，發電量越多，回饋當地越多，將來燃氣取代燃煤後，發電量增加、污染減少、回饋變多，整體是往好的方向發展。

卓榮泰表示，中火的碳排放量從今年的一萬一千噸，到二○二七年可降至八三○○噸，等四部燃氣機組商轉後，更可降到五千噸以下，這都是具體的事實。

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