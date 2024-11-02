本報《官我什麼事》專訪台電董事長 曾文生：民生電價適度微調可助節電

台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在消費者物價指數（CPI）可接受範圍內適當微幅調整民生電價，不僅可適度反映成本，也有助民生、消費性用電管理。（記者陳品妤攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電雖然十月十六日調整電價，但最新累虧仍達四○九七億元。台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時鬆口表態，在消費者物價指數（CPI）可接受範圍內適當微幅調整民生電價，不僅可適度反映成本，也有助民生、消費性用電管理與節能減碳。

曾文生說，國營事業的台電、台灣中油可說是「物價消波塊」；電業自由化國家的電價都大幅調漲，但「副作用」會帶動嚴重通貨膨脹，政府得付出更大成本來解決社會問題，「這幾年我國物價波動確實較小，而累虧就反映在台電身上」。

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他以電業結構與台灣相似的韓國為例，強調韓電喊出分年調電價、分年攤提，我國電價雖是電價審議會決定，但近三年也是每年約調整十至十二％，台電需花一點時間，才能把虧損彌補回來。

曾文生說，產業電價已逐漸反映成本，民生電價未來動向受到關注；他解釋，民生電價最近三年分別「承擔」一○○一億元、一○○八億元、八○○多億元，雖然台電在疫後特別預算獲得五○○億元補貼，但「仍有一段差距」，台電向行政院反映，才追加特別預算、公務預算各一○○○億元補貼。

而目前立院尚未同意，曾文生再次強調，這二千億元是台電先承擔政策責任，行政機關給予一定程度彌補，到底合不合理，可與國際電業例如韓電等進行財務、效率等比較，盼回到客觀、公平角度來討論。

「適當反映成本」 未來不可避免議題

他也首度透露對民生電價態度，在合理的消費者物價指數範圍內，可適當微幅調整，因這可讓社會大眾了解節電重要性，且未來趨勢是減碳，消費性用電如何有效管理、節電，「適當反映成本」是未來不可避免的議題。

曾文生指出，台電今年財務狀況可望比預估虧損一○○○億元減少，但他認為，政府建立一個電價的秩序、財政秩序，電價必須有「使用者付費觀念」，因此各部會主管的相關產業電價凍漲與否，得回歸到各目的事業主管機關編列補貼預算，「如果持續價格扭曲，反而不利行政管理」。

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