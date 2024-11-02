晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

本報《官我什麼事》專訪台電董事長 曾文生：民生電價適度微調可助節電

2024/11/02 05:30

台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在消費者物價指數（CPI）可接受範圍內適當微幅調整民生電價，不僅可適度反映成本，也有助民生、消費性用電管理。（記者陳品妤攝）台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在消費者物價指數（CPI）可接受範圍內適當微幅調整民生電價，不僅可適度反映成本，也有助民生、消費性用電管理。（記者陳品妤攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電雖然十月十六日調整電價，但最新累虧仍達四○九七億元。台電董事長曾文生接受本報《官我什麼事》節目專訪時鬆口表態，在消費者物價指數（CPI）可接受範圍內適當微幅調整民生電價，不僅可適度反映成本，也有助民生、消費性用電管理與節能減碳。

曾文生說，國營事業的台電、台灣中油可說是「物價消波塊」；電業自由化國家的電價都大幅調漲，但「副作用」會帶動嚴重通貨膨脹，政府得付出更大成本來解決社會問題，「這幾年我國物價波動確實較小，而累虧就反映在台電身上」。

他以電業結構與台灣相似的韓國為例，強調韓電喊出分年調電價、分年攤提，我國電價雖是電價審議會決定，但近三年也是每年約調整十至十二％，台電需花一點時間，才能把虧損彌補回來。

曾文生說，產業電價已逐漸反映成本，民生電價未來動向受到關注；他解釋，民生電價最近三年分別「承擔」一○○一億元、一○○八億元、八○○多億元，雖然台電在疫後特別預算獲得五○○億元補貼，但「仍有一段差距」，台電向行政院反映，才追加特別預算、公務預算各一○○○億元補貼。

而目前立院尚未同意，曾文生再次強調，這二千億元是台電先承擔政策責任，行政機關給予一定程度彌補，到底合不合理，可與國際電業例如韓電等進行財務、效率等比較，盼回到客觀、公平角度來討論。

「適當反映成本」 未來不可避免議題

他也首度透露對民生電價態度，在合理的消費者物價指數範圍內，可適當微幅調整，因這可讓社會大眾了解節電重要性，且未來趨勢是減碳，消費性用電如何有效管理、節電，「適當反映成本」是未來不可避免的議題。

曾文生指出，台電今年財務狀況可望比預估虧損一○○○億元減少，但他認為，政府建立一個電價的秩序、財政秩序，電價必須有「使用者付費觀念」，因此各部會主管的相關產業電價凍漲與否，得回歸到各目的事業主管機關編列補貼預算，「如果持續價格扭曲，反而不利行政管理」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財