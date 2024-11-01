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製造業復甦不均 9月燈號轉黃藍燈

2024/11/01 05:30

台經院昨公布九月製造業景氣燈號，由代表景氣持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。（中央社資料照）台經院昨公布九月製造業景氣燈號，由代表景氣持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台經院昨公布九月製造業景氣燈號，受到各產業復甦步調不均，科技類產品需求續強，傳產類產品因市況不穩抵銷部分漲幅等影響，信號值由八月的十三．○二分減少一．一八分掉到十一．八四分，燈號結束連五綠，由代表景氣持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

從景氣信號各主要組成項目觀察，有五項分數減少、一項增加，經試算模型加權後，信號值減少一．一八分。其中以經營環境面減少○．四四分減幅最大，其次為售價及需求面分別減少○．四三、○．三四分，成本面則增加○．一二分，燈號坐落於代表景氣低迷的黃藍燈。

另就不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由八月的三十四．六％增加至九月的四十三．七八％，低迷的黃藍燈由十九．二九％減至十六．四一％，持平的綠燈由十八．○四％增至二十八．二八％，揚升的黃紅燈由十八．○五％減至十．七四％，繁榮的紅燈由十．○三％減至○．八％。

從製造業各類產業來看，除了電力設備呈現黃紅燈，電腦、電子產品及光學製品、電子零組件、汽車及其零件、機械設備、紡織與食品等撐住綠燈外，其餘大多掉入黃藍燈或藍燈。

台經院分析，因主要經濟體製造業PMI皆處於衰退區，顯示全球製造業復甦力道仍顯疲軟；國內製造業方面，受到各產業復甦步調不均，科技類產品需求續強，傳產類產品因市況不穩抵銷部分漲幅，造成九月以美元計價的出口及外銷訂單年增幅分別較上月減少十二．三及四．五個百分點，加上以生產者物價年增率推算的售價指標亦較上月數值下滑，影響需求及售價等指標，拖累整體製造業表現。

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