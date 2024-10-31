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中火燃煤轉備用 台電︰緊急狀況才調度

2024/10/31 05:30

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，昨通過環評審查。（記者陳嘉怡攝）台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，昨通過環評審查。（記者陳嘉怡攝）

〔記者林菁樺、陳政宇、林欣漢／綜合報導〕台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，昨通過環評審查。台電強調，二期規劃是二○三一年起，新增四部燃氣機組，合計達五五○萬瓩，以一年更換一部燃氣機組約一三○萬瓩估算，若無法興建，夜尖峰備轉容量率將少掉快三％，供電將走在鋼索上；而原先十部燃煤機組除役後，有六部轉成緊急備用機組，只有國安或備轉容量率過低等緊急情況下才會啟用。

立法院國民黨團昨要求賴政府必須延續蔡政府「增氣拆煤」的承諾，若新增燃氣機組，就應拆除舊有的燃煤機組，未來發電碳費收入也應八成留地方。

民進黨立委洪申翰於直播節目「午青LIVE」中直言，他非常厭惡能源議題一直被國民黨做民粹操作，討論應回歸事實；馬英九時期台中電廠空污排放量是史上最高，蔡政府時期已大幅減少七成，燃煤使用量也大幅降低六百萬噸。他指出，將燃煤轉為備用，以備極少數的特殊情況因應，而在備用狀態下，不會產生空污，貿然拆燃煤機組，會造成台灣因應國安能力降低。

台電發言人蔡志孟也強調，這六部啟用條件嚴格，當國安或備轉容量率過低等緊急情況下才會啟用，每年總量會有七二○小時限制。對轉為緊急備用的燃煤機組被中市府痛批是開環評惡例，台電無奈解釋，這六部燃煤總量約三三○萬瓩，換算在夏天可供應約八％的備轉容量率，保留是為了「多一部備用，多一分保障」。

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