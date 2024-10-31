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中火二期新建4燃氣機組 環評通過

2024/10/31 05:30

環境部環評大會昨審查台中電廠二期燃氣機組計畫環評，支持與反對方民眾在發言過程中，爆發口角衝突、激烈互嗆，場面混亂。（記者陳嘉怡攝）環境部環評大會昨審查台中電廠二期燃氣機組計畫環評，支持與反對方民眾在發言過程中，爆發口角衝突、激烈互嗆，場面混亂。（記者陳嘉怡攝）

2032年完成燃煤機組4除役、6備用 台電尚需補充說明空污減量等規劃

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為配合能源轉型政策、增氣減煤，台電提出台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，擬新建四部燃氣機組。環境部昨召開環評大會，正反方激烈討論四小時，雙方皆認同中火燃煤換燃氣，但對脫煤時程及方式看法不一，環委要求台電說明空污物及溫室氣體減量情境規劃等條件後，全案通過環評審查。

台電表示，燃氣機組碳排較燃煤機組減半，且能快速啟動，可彌補再生能源的間歇性不足，新建四部燃氣機組，總裝置容量不超過五五○萬瓩，並規劃於既有儲槽場區內增建四座地上型儲槽，面積約七．六公頃。

根據台電規劃，二期燃氣機組計畫加上進行中的一期燃氣機組工程，台中電廠既有的十部燃煤機組，到二○三二年會有四部除役、六部轉為緊急備用，營運終期全廠空污排放預估將減少約四十一％、溫室氣體減少約卅三％。

台中市副市長黃國榮表示，支持以氣換煤，但希望「蓋一座燃氣、拆一座燃煤」，台電也要承諾不再增設其他燃氣機組，中火從明年開始減少煤炭用量，逐年減少兩成。

昨日廿幾位民眾登記發言，支持民眾認為，相較高雄興達電廠的燃煤機組已除役，中火燃氣機組何時商轉仍是未知數，希望環評儘速過關；反對民眾則指，燃氣機組應減至兩座，不能只增氣不減煤。

環評委員指出，既然煤轉氣是共識，台電應按照年度清楚說明各項空氣污染物、溫室氣體逐年減量的規劃，讓民眾清楚了解；並針對天然氣儲槽進行綜整性安全評估，溫排水監測項目增加餘氯。

台電董事長曾文生昨親自出席環評會議並回應，目前的排放計算方式是依據最劣情況推估，保證未來排放量實際值，一定會比現在提出的環評總量容許值低；因無法掌握何時能取得許可開始興建，空污量減量情況才無法用年份說明。

最後環委決議，台電應依照台中電廠一、二期及中佳發電廠的啟用情境，呈現各情境燃煤減量規劃，及各項空氣污染物及溫室氣體減量情況，全案通過環評審查。

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