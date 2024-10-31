金融併購法規 彭金隆︰2方向修正

金管會主委彭金隆昨赴立法院財委會備詢。（記者塗建榮攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆昨赴立法院財委會備詢，針對新新併引發的爭議，立委質詢金管會是否將研議修法，提高「公開收購門檻」及「收購原則應採現金」？彭金隆回應說，原則就是程序完備，金管會將著手修正行政法規或授權子法，推動法規明確化、支持優良整併。

國民黨立委林德福質疑，金管會將檢討金控投資管理辦法，研擬提高公開收購門檻，從現有十％股權往上提高，這麼做會不會增加金融機構大型化的困難度？

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彭金隆表示，從近來的案件（指中信金申請公開收購新光金）可看出金控投資管理辦法確實有些文字規定不夠明確，例如是否要調高公開收購的門檻等；根據這次案例，金管會將針對法規明確化及符合現在市場需要，但「金管會支持優良整併目標沒有改變」。

彭金隆強調，我國開放金控二十年來，就現有法令機制，並不會影響到我金融機構的拓展，例如我國積極推動金融新南向，也取得相當不錯的成效，金融機構不斷向海外市場擴大。

林德福再問，拉高公開收購門檻，是不是可降低金融市場紛爭、維護市場秩序的不二法門？彭金隆坦言，當股權持股不具有控制力，未來確實會有爭議。

至於對「非合意併購的公司董事之行為義務」，以及其所採「防禦措施之適法性」，金管會是不是也要一併考量納入規範？彭金隆表示，「兼顧各方利害關係人」及「法規明確規定」，金管會都非常贊同，目前沒有需要修改法律，將採取修改行政法規或授權子法。

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