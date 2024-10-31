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遠離中國 GM回北美生產或友岸外包

2024/10/31 05:30

美國通用汽車執行長巴拉表示，該公司正在調整供應鏈，將中國生產遷回北美或轉向友岸外包。（彭博）美國通用汽車執行長巴拉表示，該公司正在調整供應鏈，將中國生產遷回北美或轉向友岸外包。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）廿九日在舊金山一場活動談及中國的電動車市場時表示，中國有太多車商想賣電動車，所引發的價格戰難以持續下去，加上車輛數據牽涉到國家安全，該公司正在調整供應鏈，將生產遷回北美或轉向友岸外包。

巴拉是在出席知名科技媒體TechCrunch舉辦的年度創新盛會TechCrunch Disrupt，回應有關中國電動車銷量暴增等問題時發表上述談話。她說，二○二三年中國有超過一二○個品牌在賣電動車，美國僅約六十個，凸顯通用汽車和其他車商在中國面臨多激烈的競爭。

巴拉指出，中國電動車市場已過度飽和，呼應她今年七月舉行通用汽車第二季財報電話會議時的談話；當時她說，中國電動車市場是「逐底競爭」，這類競爭將使價格越來越低，這種情況不僅無法持續，也會破壞產品的剩餘價值。

巴拉表示：「就中國的角度而言，電動車的採用一直是由中國政府大力推動的，目前該國有一百多家電動車商，但只有極少數能獲利。」中國電動車商所生產的大量廉價汽車，近年來已對歐洲和美國車商造成越來越大的挑戰。

中國曾是通用汽車最大的零售市場，但銷量逐年下滑，從二○一七年的四○四萬輛下降至二○二三年的二一○萬輛；第三季該公司在中國的合資企業虧損一．三七億美元，遠低於去年同期的獲利一．九二億美元。賓士汽車第三季在中國銷售的電動車也暴跌三十一％。

巴拉還強調，汽車現在不僅是交通工具，還能夠蒐集數據，攸關經濟與國家安全，該公司正在調整供應鏈，將生產遷回北美或轉向友岸外包。

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