歐盟啟動電動車重稅 中擬採最低價突圍

歐盟從三十日起對中國進口電動車加徵關稅，雙方仍持續協商最低進口價格等解決方案，並同意於十一月一日舉行新一輪談判。（路透資料照）

雙方11月1日進行新一輪談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟從三十日起對中國進口電動車加徵最高三十五．三％的反補貼稅至少五年，若加上一般關稅十％，合計關稅將達四十五．三％。中國商務部對此表達「不接受」，強調雙方仍持續協商最低進口價格等解決方案，並同意於十一月一日舉行新一輪談判。

歐盟廿九日正式批准對中國進口電動車加徵反補貼稅，並在歐盟公報刊登，意味加徵關稅於三十日正式生效，若加上對進口車課徵的十％一般關稅，總關稅成本最高達四十五．三％；雖然低於美國和加拿大宣布的對中國進口電動車課徵一○○％關稅，但已打破歐盟過去課徵懲罰性關稅的紀錄。

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歐盟反補貼稅的稅率依據不同車商接受中國政府補貼程度及對歐盟調查配合度而異，最低是特斯拉中國廠的七．八％，中國三大車商比亞迪為十七％、吉利汽車十八．八％、國有上汽集團三十五．三％；其他車商若在調查期間積極配合將被加徵二十．七％，不合作者將被加徵三十五．三％。

歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）發布聲明表示：「在嚴格調查後，藉著採取這些成比例和針對性措施，我們捍衛了公平的市場做法和歐洲產業基礎；我們歡迎競爭，包括電動車部門，但這必須以公平和平等競爭為基礎。」

中國商務部在聲明中指出，不接受歐盟對中國電動車開徵的關稅，並重申這是不公平競爭的保護主義做法；中國已向世貿組織（WTO）爭端解決機制投訴，將繼續採取所有必要措施，捍衛中國公司的合法權利和利益。

歐盟執委會說，儘管加徵了反補貼稅，但無礙與中國的協商，將繼續與中國協商加稅之外的替代方案，包括討論最低進口價格，以彌補中國電動車因補貼而能低價競爭的傷害，以及中國車商赴歐洲投資設立電動車廠等，並同意十一月一日舉行新一輪談判。

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