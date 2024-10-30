酷澎國際級環安衛團隊 首度亮相

Coupang酷澎台灣環安衛團隊首度亮相。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎以促進員工福祉為核心願景，積極打造國際級環境安全暨衛生團隊，網羅北美及亞太地區的頂尖環安衛人才，目前數十人的團隊，涵蓋環境設備、消防安全、健康福祉、物流支援、環安衛計畫發展及企業戰略倡議等專業領域，堅實的團隊陣容於日前首度亮相。

隨著Coupang酷澎在台灣的業務發展，Coupang酷澎持續投入可觀企業資源，實踐為員工創造健康職場環境的承諾，包括已為台灣員工推出全球旗艦「健康管理與關懷計畫」，此計畫正是由環境安全暨衛生團隊負責推動。

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Coupang酷澎日前任命美籍Dovie Majors為酷澎台灣首位環境安全暨衛生長。Majors擁有超過三十五年環安衛經驗，過去掌管跨國科技公司職場健康與安全，管理數千名環安衛人員；曾掌管跨國能源企業在美洲、巴西及印度等地之環境安全業務，亦曾於美國駐菲律賓空軍基地擔任航電系統維護官。Majors的職業生涯橫跨全球，領域跨足科技、能源、汽車、零售及非營利組織等，她擁有MBA學位、經營品質管理六標準差黑帶認證，並持有職業安全專家證書。

Dovie Majors表示：「台灣在二○二四年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力排名全球第八，具備明確的永續發展目標與先進科技，為產業帶來創新的機遇，正是吸引國際環安衛專業人士來台工作的關鍵優勢。我很高興能將豐富經驗帶到Coupang酷澎台灣，並與團隊共同創造更安全、更健康的工作環境。我的願景與目標是通過ISO認證，建立員工安全、環境及社會責任、風險管理、兼顧品質及效率、提高顧客滿意度，並與政府組織保持一致基礎，確保全球營運持續成長與創新，進一步提升台灣整體產業的環安衛標準和效率。」

Coupang酷澎全球環安衛團隊採用四大關鍵戰略：建構安全系統、風險管理、強化安全能力、精進安全文化。Coupang酷澎近期為台灣員工導入Coupang Care，推出高效行動健檢、粉紅行動月（推動乳癌防治）、員工健走活動及員工關懷協助諮詢全年無休服務等。

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