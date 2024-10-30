學者：催生媒體議價 政府要更積極

Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭延燒多年，朝野三黨共提五版本的媒體議價法草案，力拚本會期三讀通過。（資料照，本報合成）

新聞有價

〔記者徐子苓／台北報導〕朝野立委均提出媒體議價相關法案，民眾黨昨舉行公聽會，邀請傳播學者、法律學者、媒體代表及相關部會參加。學者除批評行政院不夠積極，導致立法進展緩慢甚至倒退，也建議各界團結支持議價仲裁機制。

籲設議價仲裁機制 數位平台應合理分潤給媒體

台大新聞所教授林照真強調，關心媒體就是關心社會，媒體內容可受公評與責備，但必須給媒體生存的機會，讓他們有更多資源生產更高品質的報導，這個法案要通過，必須要政府站出來，也希望能在這會期通過。

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議價模式 澳洲、加拿大驗證可行

政大法律系教授王立達認同「議價模式」可促進數位平台與媒體協商，因為議價模式設計多個階段，從自願付費、法律程序到調解，若無效才會進入強制仲裁，這種模式在澳洲與Google和Meta的協商中已多次被驗證，並在加拿大進行調整，確實可行。

對於基金模式，王立達強調，基金設計應避免落入政府部門控制，以防重蹈以往黨政軍介入媒體的覆轍；基金管理應交由公正人士、媒體工會和業界代表組成的委員會操作，並透過透明的分配規則進行資金管理。

「議價和基金補助是兩回事。」台灣海洋大學海洋法律與政策學院教授江雅綺認為，基金有點類似政府補助媒體的概念，但媒體付出心血創作的成果，在法律上本來就該得到應有的利潤，市場就是最好的審判者，除非新聞市場無法正常運作，才需要政府介入進行調整和裁決，政府不應成為內容的裁決者，以免影響媒體的獨立性和公信力。

昨出席的部會有數發部、通傳會、文化部、公平會、經濟部智財局、財政部國庫署等。數發部數位產業署副署長陳慧敏表示「非常贊成立法」，但因其他國家的爭議，若各方有共識，數發部也很樂見。

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