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舒緩缺工 商總提3大解方

2024/10/30 05:30

商總理事長許舒博表示，盼年底前有效解決缺工問題。（記者林菁樺攝）商總理事長許舒博表示，盼年底前有效解決缺工問題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、李靚慧／台北報導〕百業缺工待解，商總昨邀請勞動部長何佩珊出席「服務業缺工座談會」。商總理事長許舒博表示，盼年底前有效解決缺工問題，可透過引進移工、彈性工時等作法緩解，若要走向修法，呼籲勞動部「不要鐵板一塊」。何佩珊會後表示，勞動部有責任協助企業面對缺工、解決缺工，但「缺工不能等於低薪」，解決缺工須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途。

昨日會議共有四十八個來自各界的產業代表，與勞動部、經濟部等二十九位相關機關代表出席，討論業界提出的二十六項缺工建議方案；例如廢棄物清除處理商業同業公會提出，即使薪資達七、八萬元也無應徵者，環境部回應將重新評估是否開放移工申請。

許舒博指出，可透過引進移工、培育外籍生，調整部分工時、變形工時或培訓二次就業等三大解方緩解缺工。

何佩珊表示，缺工來自少子化、新興社群平台工作型態、疫後全球搶工潮等複雜因素；但她重申，「缺工不等於低薪」，要對症下藥，不是只靠開放移工、壓低勞動條件，這是勞動部堅守的原則與方向。她強調，缺工問題要循序漸進解決，從保護本國勞動市場為基準，以達到產業間發展平衡。

許舒博也建議，由商總召集所有缺工產業公會，共同成立統籌外展移工的非營利事業機構，協助排解各產業缺工狀況；並提倡全面性開放外僑生居留機會，緩解少子化引起的缺工現象。

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