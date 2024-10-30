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台搶美晶片生意？「荒謬指控」

2024/10/30 05:30

分析師認為，川普指台灣偷走美國晶片產業的說法是荒謬的。（法新社資料照）分析師認為，川普指台灣偷走美國晶片產業的說法是荒謬的。（法新社資料照）

川普課稅說 恐大增供應鏈成本

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普日前指控台灣奪走美國晶片產業，若他勝選，將對自台灣進口的晶片課徵高關稅。對此，分析師認為，川普的指控荒謬，尤其台積電的晶片並非直接進入美國市場，而是包含在成品內，若對含有多種晶片的產品課徵關稅，將需要複雜審查，整個供應鏈成本將大增。

川普日前在Podcast節目「喬羅根體驗」中指控：「台灣偷走了我們的晶片業務，而且他們想被保護。」他也批評拜登政府補貼半導體業在美興建晶圓廠的晶片科學法，他說，「這項晶片協議太糟糕；我們投入了數十億美元，讓有錢的企業進來借錢，然後在這裡建立晶片公司，但不管如何，他們不會給我們好公司的」。

伯恩斯坦半導體分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）表示，指台灣偷走美國晶片產業的說法是荒謬的，「我們希望在美國建造先進的基礎設施，坦白說，從政策角度來看，誰來建造真的不應該那麼重要」。

花旗銀行分析師報告指出，儘管台積電六十％的營收來自美國客戶，但其多數晶片是用在美國境外組裝的電子產品上，包括iPhone與人工智慧（AI）資料中心等許多產品；報告強調，「如果根據進口成品的半導體內容課徵關稅，這將需要對數以千計含有各種晶片的器材進行複雜的審查。我們預期整個技術供應鏈的成本將增加」。

儘管瑞穗分析師近日撰文表示，川普勝選恐對台積電不利。不過花旗認為台積電的基本面穩健，花旗分析師指出：「儘管對地緣政治緊張及美國選後對中國進一步管制的疑慮升溫，但考量到台積電扎實的執行力，我們認為台積電的不確定性應可獲得良好管理。」

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