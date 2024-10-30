美禁投資中國先進技術規則 明年1月2日生效

美國總統拜登去年八月簽署行政命令，限制美國投資流向中國敏感技術領域的最終規則確定，定於明年一月二日生效。（歐新社資料照）

最終規則 增訂明確技術參數規範、美國政府的合規預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部二十八日公布限制美國個人與企業投資中國半導體、量子運算與人工智慧（AI）等先進技術的最終規則，以防止美國資本與技術用於協助中國發展，讓其取得軍事優勢的關鍵技術。這項歷經逾一年審議的規則，定於明年一月二日生效。

美國財政部投資安全助理部長羅森（Paul Rosen）表示：「美國的投資，包括伴隨此類資本流動的無形利益，例如管理支持、投資和人才網路等，不得被用來協助『受關注國家』發展其軍事、情報與網路能力。」

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美國總統拜登去年八月初簽署行政命令，禁止美國投資流向中國一些敏感技術領域，六月公布規則草案；而最終規則大致與草案內容相符，但增加明確的技術參數規範，以及美國政府的合規預期。

美國財政部一名高級官員舉例，該規則禁止美國投資專精先進半導體技術的中國企業，但對於投資著重傳統半導體的中國企業，只要求向美國政府通報。美國已禁止向中國出口先進半導體，此投資新規旨在補強現有的貿易管制。

對於AI投資的規範，主要取決於訓練AI系統的算力及其預期用途。法規禁止美國個人與企業買進專精軍事用途的中國AI公司股權；而投資專注於其他應用的AI模型，若不是被禁止，就是須通報政府。

官員表示，特定類型的資本流動，包括公開交易證券與某些有限合夥投資可獲得豁免；廣義而言，新法是針對美國智庫「安全與新興技術中心」二○二三年一篇報告中提到的投資模式。研究人員發現，二○一五至二○二一年，全球與中國AI公司達成的投資交易中，美國占十七％，其中每十件交易有九件處在創業投資（venture capital）階段。

中國外交部發言人表示，「強烈不滿並堅決反對」美國新規，將提出交涉，以維護合法權益。

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