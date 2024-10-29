培養羽壇新星 集保盃羽球賽開打

集保結算所董事長林丙輝（右三）在台東縣政府教育處長蔡美瑤（右四）見證下，捐贈台東縣大王國小等五所學校羽球團隊相關訓練費用。（集保提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕集保結算所主辦的「第一屆集保盃羽球聯誼賽」，於十月二十五、二十六日在台東縣立羽球館熱血開賽，來自宜花東五所國中小的參賽選手在球場上揮灑汗水，展現了平日練習的成果，爭取個人及團體賽的榮譽；在勝負以外，小球員也展現了以球會友的精神，更讓現場觀眾看見了台灣羽壇未來的希望。

集保結算所董事長林丙輝表示，羽球是非常適合國人體格發展的運動，也是我國奧運重點奪牌項目，歷年來台灣選手在奧運賽場上發光發熱，為國家爭取了無數的榮耀。今年巴黎奧運，李洋、王齊麟衛冕男雙金牌，寫下奧運男雙新猷；戴資穎位居世界女單球后長達二一四週，也是前無古人的成就。

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林丙輝強調，每位選手在取得佳績的背後，都是選手與教練團在無數日夜付出的努力，希望透過集保結算所長期對基層羽球的贊助，讓選手無後顧之憂，支持羽球運動的永續發展。

本屆羽球聯誼賽，最後由宜昌國中勇奪國中團體組冠軍，國小團體組則由大王國小獲得冠軍金盃。

集保結算所秉持「利他共好」的精神，常年投入公益，力挺體育活動，自二○一六年起，陸續捐助宜蘭縣大湖國小、員山國中，花蓮縣宜昌國中、台東縣大王國小、綠島國小等校，協助基層羽球扎根。透過舉辦本次聯誼賽，集保結算所期待能助力每位選手增加對戰經驗並提升自信，成為下一個為國爭光的羽壇新星。

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