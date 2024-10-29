中央大學台經中心公布 限貸衝擊房市 十月消費信心指數終結連5升

中央大學經濟系教授吳大任表示，限貸和第七波信用管制影響房市信心。 （資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心昨公布十月消費者信心指數為七十七．○六點，月減○．七八點，終結連續五個月上升，其中「耐久性財」指標下跌幅度最多。中央大學經濟系教授吳大任表示，銀行限貸和第七波信用管制影響房市信心，未來要密切關注指標是否續跌至悲觀區間，代表房市可能陷入修正。

「耐久性財」指標下跌幅度最大

消費者信心指數以一○○做為榮枯線，六項分項指標中，僅投資股票時機的指標上升，其餘包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財指標都下降。

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其中，「未來半年投資股票時機」指標為六十．二九點、月增二．九點，創今年四月以來新高，主因台積電法說會釋出利多消息，帶動台股上漲；而「未來半年購買耐久性財」指標下降幅度最多，為一○七．六九點、月減二．○五點，耐久性財包括房屋、汽車、家電等。中央大學另進行房市信心調查，「房地產指標」為一○四．六七點，月減二．○六點。

吳大任分析，耐久性財指標和房地產指標顯著下跌，主因近期銀行體系的限貸問題及第七波選擇性信用管制，都對房地產信心產生一定影響；但跌幅仍有限，因絕對水準還是維持在一○○以上的樂觀區間。不過，若接下來限貸情況無法改善，房地產指標可能會繼續下跌，一旦落入悲觀區間，房市可能會陷入短期到中期的修正。

物價方面，吳指出，受到颱風、電價調漲影響，加上接下來基本工資調漲、年節效應等，研判物價信心到明年初表現可能都不會太好。

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