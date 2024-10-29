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救經濟 中國放鬆對補教打壓

2024/10/29 05:30

中國政府為提振低迷的經濟，並創造青年就業，已悄悄鬆綁對民營教培企業的監管壓力。 （美聯社檔案照）中國政府為提振低迷的經濟，並創造青年就業，已悄悄鬆綁對民營教培企業的監管壓力。 （美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，中國政府為提振低迷的經濟，並創造青年就業，已悄悄鬆綁對民營教培企業的監管壓力，使這個三年前因當局監管打壓而重創的產業恢復生機。雖然中國官方沒有正式承認該政策轉變，但從決策者已默許教培業者擴大業務、增聘人力即可證明。

提振青年就業

報導指出，二○二一年中國推動「雙減」政策，禁止核心課程的營利性教學，以減輕父母與學生的教育和財務壓力。此政策使新東方、好未來等教育集團的市值一夕間蒸發數十億美元，數萬份工作流失。在該監管打壓前，中國營利性教培產業的規模達一千億美元（約三．二一兆台幣），前三大業者聘僱十七萬人。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song表示，中國不太可能坦承打壓過於嚴厲，但可能「默許回到較寬鬆的監管立場；整體政策已從限制性轉向支持性，因為現在主要目標是穩定」。奧緯諮詢亞太地區教育業務主管合夥人王津婧指出，中國政府現在寄望教育產業來化解超高的青年失業率。

諮詢集團Plenum China數據顯示，因政策轉向，今年一至六月，課外營利性教培中心的有效執照成長十一．四％。好未來與新東方今年已聘用數千名人員，這兩家集團經營的教培學校與學習中心數目也有所反彈，今年其股價創二○二一年以來平均最高點，儘管仍遠低於疫情前價格。

報導指出，在民營教培業減少時，一對一教學則蓬勃發展。上海一名育有兩子的家長說，雙減政策造成兩難，要嘛每節課支付八百元請私人家教，要嘛自己每天投入數小時幫孩子跟上進度，「如果雙減政策持續，富人與一般人的教育差距只會惡化」。

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