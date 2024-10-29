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不敵中國廉價車 福斯擬關閉3座德廠

2024/10/29 05:30

福斯考慮關閉三座德國廠。（彭博檔案照）福斯考慮關閉三座德國廠。（彭博檔案照）

在中國市占 被在地車企搶奪

〔編譯魏國金／綜合報導〕德國福斯汽車總工會主席卡瓦洛昨指出，福斯計畫至少關閉三座德國車廠、裁員數萬員工，並縮減其他德國廠規模，以提高競爭力。如果該計畫實現，將是這家德國最大車企成立八十七年來首度關閉德國廠，以及結束提供員工就業保障三十年的協議。

同時身兼福斯勞資委員會會長的卡瓦洛表示，福斯超出預期的整頓計畫還包括降薪十％、明年與二○二六年薪資凍漲，並取消一次性支付在福斯工作二十五年與三十五年員工的薪資。

計畫裁員數萬員工 降薪10％

彭博報導，該計畫凸顯福斯面臨的嚴重危機，福斯向電動車的轉型失敗，在中國的市占率逐漸被在地車企搶奪，而隨著德國汽車的銷售仍比疫情前最高點低五分之一，福斯該計畫或許是歐洲其他同業恐步其後塵的跡象。

福斯集團執行長布魯姆指出，福斯品牌成本過高，該集團已陷入歐洲需求下滑以及在中國與比亞迪競爭加劇的困境。

福斯汽車執行長沙弗也說：「目前我們的汽車無法賺進足夠的錢，與此同時，我們的能源、材料與人力成本持續上升，長期之下，該狀況行不通。」他補充：「我們必須回到問題的根本，我們德國廠的生產力不足，目前德國廠的成本比預計高出二十五％至五十％，這意謂單一德國廠的成本是其他地方車廠的兩倍。」

福斯拒絕對裁員規模提出具體細節，僅表示情況「嚴重」，勞資雙方都有責任捍衛公司的未來。工會則要求董事會為錯誤的決定、包括拙劣的電動車輪班和糟糕的定價政策負責。

STifel分析師史瓦茲說：「該計畫遠超出市場預期，反映了諸多不利因素，包括中國的競爭、歐洲需求的疲軟以及趨於嚴格的法規，工會必然不同意相關措施，但是似乎也認同福斯必須採取的重大行動。」福斯股價盤中大跌近二％，今年以來已經跌了十八％。

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