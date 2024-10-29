疫後健康需求增 全球健身產業大擴張

今年全球健身產業預計進一步擴張，主因COVID-19疫情大流行後，消費者意識到健康的價值，且健身的觀念從休閒活動轉變為必要的預防性健康活動。（資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「健康與健身協會」（HFA）發布的二○二四年HFA全球報告，儘管宏觀經濟持續面臨挑戰，今年全球健身產業預計進一步擴張，主因COVID-19疫情大流行後，消費者意識到健康的價值，且健身的觀念從休閒活動轉變為必要的預防性健康活動。

報告指出，過去一年，包括美國、英國、西班牙和瑞士等已開發市場，健身俱樂部的會員數量和滲透率（會員數量占總人口比例）都打破紀錄。而在新興市場，穩定的消費信心和健身行業的樂觀預測都顯示，今年全球健身產業預計進一步擴張。

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接受HFA調查的健身俱樂部營運商中，有八十六．八％預期今年會員數量將會增加，九十二．六％預期營收將會成長。報告顯示，二○二三年多個已開發市場健身俱樂部的滲透率創新高；其中，美國為二十三．七％，緊接在後的是英國十五．九％、瑞士十四．九％、德國十三．四％、西班牙十一．九％、葡萄牙六．九％及日本四．五％。

報告表示，二○二三年歐洲健身俱樂部的會員人數較二○一九年成長四．三％，達六七六○萬人；而截至同年底，歐洲擁有近六．五萬家健身俱樂部，年營收達三四四．二億美元，三項指標均超過疫情前的水準。全球許多領導人住在歐洲，在擁有最多會員的二十五大健身俱樂部中，有近四十％位於歐洲。

報告指出，二○二三年美國健身俱樂部的會員人數達七二九○萬人，較二○一九年成長十三．五％，為美國經濟貢獻二二四億美元，也創造近四十三．三萬個直接就業機會。其中，Anytime Fitness擁有四二○萬個會員和五二六七家俱樂部。

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