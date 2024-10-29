Q3房價還在漲 桃園最兇 季漲5.31%

根據最新發布的第三季信義房價指數，全國季漲幅約2.40%、年漲幅則高達12.47%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價還在漲，根據最新發布的信義房價指數，第三季全國房價季漲幅約2.4%，而六都加新竹縣市仍全面上漲，又以桃園市季漲幅約5.31%最高。

進一步觀察第三季該指數的年漲幅，全國年漲約12.47%，七大都會區中，以桃園市年漲幅最高、約18.68%，其次是新竹縣市、年漲幅17.72%，台南市年漲幅約9.89%，是唯一低於10%的都會區。

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這波漲勢開端，其中全國起漲點是2023年第一季，截至今年第三季，已連漲7季；若以七大都會區來看，台中市、台南市已連漲8季，新北市、高雄市連漲7季，台北市、新竹縣市連漲6季，桃園市則是連漲5季。

至於第三季七大都會區中古屋每坪均價，台北市首度站上8字頭、每坪約82.04萬元，新北市首次突破5字頭、每坪約51.62萬元，新竹縣市首度突破4字頭、每坪約40.51萬元，桃園、台中仍為3字頭，台南與高雄則在2字頭。

房市專家何世昌表示，今年上半年中古屋、預售屋的房價均大漲，年漲幅來到此波多頭高峰，與前幾年溫和上揚的型態截然不同，但大幅度跳漲往往無法持久，今年第四季房市多空激烈拉鋸，房價可能回到平盤，交屋量大的縣市房價應會回檔修正。

量已縮 Q4房價將回檔修正

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第三季受房貸限額影響，房市買氣量縮，不過房價變化並未顯現，主要因為目前成交的都是條件比較好的房屋，還要觀察幾季，才能窺知房價變化。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，信義房價指數是以中古屋為樣本，且以房價而非僅以指數呈現的價格指標，因此不但隱含交易熱度、貸款條件，也有同時指標的效果，而全國房價年漲幅達12.47%，代表除七都成屋大漲外，基期較低的二線城市以及進場門檻低的預售市場，價格走勢更是高漲。

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