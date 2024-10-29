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日圓重挫拖累亞幣 貶至3個月低點

2024/10/29 05:30

美元續揚，加上日圓因執政黨選情失利重挫，亞幣週一走勢多呈現疲軟。（路透檔案照）美元續揚，加上日圓因執政黨選情失利重挫，亞幣週一走勢多呈現疲軟。（路透檔案照）

日眾院大選 執政黨慘敗

〔記者陳梅英／台北報導〕美元續揚，加上日圓因執政黨選情失利重挫，亞幣週一走勢多呈現疲軟，新台幣兌美元匯率盤中貶破32.1元價位，最低下探至32.109元，寫近一週低點，最後收在32.09元，貶1.9分，成交量14.97億美元。

匯銀主管指出，近期日圓明顯走貶，除了因美國經濟數據正向，市場修正聯準會大幅降息預期，美債與美元雙雙走升外，日本眾議院大選，自民黨慘敗，石破茂恐成為最短命首相，將使執政聯盟後續在政策推動上充滿變數，市場認為日本央行因應短期政策不確定性，升息進程恐暫緩，更是週一日圓重挫主因。

台幣盤中貶破32.1 寫近一週新低

日圓兌美元匯率週一盤中最低觸及153.873，為7月底以來最低，不排除將回測前波低點155。

根據統計，美元指數週一上漲0.27％、日圓重挫0.9％、星幣貶0.26％、人民幣貶0.1％、新台幣貶0.06％，僅韓元升值0.31％。

匯銀主管說，台幣前兩週走勢較其他亞幣偏強，主要是台股表現強勁，外資熱錢續匯入，一旦台股回檔修正，外資熱錢轉向，在日圓偏弱、美國總統大選逼近、避險資金流向美元下，台幣也難獨自表現，惟月底有出口商拋匯需求，或可對台幣帶來支撐，短線在31.9至32.2元間整理機會大。

後續須觀察美國超級財報週對股市影響，另外本週美國將公布個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed決策重要的通膨指標，還有美國第三季GDP也將揭曉，數據好壞將牽動金融市場波動。

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