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個人不動產交易 近4年補稅逾54億

2024/10/28 05:30

為遏止炒房及囤房，財政部自2020年底啟動專案查核。（資料照）為遏止炒房及囤房，財政部自2020年底啟動專案查核。（資料照）

房租所得補稅逾3億 今年續查核八千件高風險案件

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為遏止炒房及囤房，財政部自二○二○年底啟動專案查核，根據統計，個人不動產交易所得方面，近四年共補徵二．五萬件、補稅金額五十四．四四億元；房屋租賃所得共補徵六○五三件、補稅金額約三．二五億元。財政部強調，今年續執行強化租賃所得專案查核，已篩選八千件高風險案件，由國稅局查核中。

財政部自二○二○年十二月啟動「個人不動產相關所得專案查核作業計畫」，針對個人交易所得及租賃所得進行查核，前者加強查核個人舊制房屋、預售屋及適用房地合一稅案件；根據統計，須補徵件數及稅額，分別自實施首年（二○二○年十二月至二○二一年十二月）的二四八四件及六．九九億元，增至二○二三年的九九六三件及二十二．二五億元，各增加三○一．○九％及二一八．三一％；截至今年上半年，累計近四年共補徵二萬五○三二件、補徵稅額五十四．四四億元。

至於個人租賃所得，自二○二○年十二月至二○二一年十二月，共補徵一○八五件、補徵稅額四五六五萬元。此外，財政部二○二一年八月啟動「個人房屋租賃所得專案查核」，首波鎖定持有十戶以上囤房大戶，共查核一七三四件，核定補稅一○○七件、補徵稅額九九八五萬元；第二波針對持有五戶以上，共查核七六○三件，補稅三九六一件、補徵稅額一億七九六八萬元。

企業漏報所得額近177億

另，財政部也針對營利事業「不動產交易案件」及「符合一定條件的股份或出資額交易案件」加強查核，根據統計，自二○二○年十二月至二○二三年底，每年均查核四八○件，各年度須調整所得額分別為四十三．七三億、六十六．四一億及六十三．八三億元；截至今年上半年，累計近四年企業共短漏報所得額一七六．九七億元。

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