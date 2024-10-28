近1年預售中位數單價 雙北領漲

近一年來全國、六都加新竹縣市預售屋中位數每坪實價全面上漲，七大都會區中又以台北市漲幅三十五．六三％最驚人。（資料照）

南市漲5.53％都會區最少

〔記者徐義平／台北報導〕去年第三季「平均地權條例」修正案上路，近一年來全國、六都加新竹縣市預售屋中位數每坪實價仍全面上漲，全國漲幅超過十五％，七大都會區中又以台北市漲幅三十五．六三％最驚人，至於熱炒台積電效應的台南市年漲五．五三％，為七大都會區漲幅最小。

根據內政部發布八月預售屋實價資訊，近一年預售屋中位數單價，雙北市漲勢明顯超越其餘都會區，台北市年漲三十五．六三％最多，新北市年漲二十二．八三％居次。不過，相較七月，全國、桃園市與台中市出現房價鬆動跡象，又以台中市月跌三．五四％最多。

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房市專家何世昌指出，今年經濟成長穩健、台股創新高及AI產業帶動財富效應，預料第三季全國房價仍持續上漲，但漲幅將縮小；第四季可能在平盤上下游移，房價進入盤整、時跌時漲機率較高，短期大跌機率仍低。

近年預售房價仍以科技業投資題材區域漲勢最明顯，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市也出現落後補漲趨勢，但過去漲幅過快的區域，未來面臨修正的壓力也較大，要先觀察市場有沒有交屋之亂，再看後續是否量縮價盤。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從價格變化來看，與各區域土地、新案供需關聯性大。以台北市為例，有限重劃區素地地價屢創新高，而蛋黃區多靠都更、危老來供應，前者是土地原料價格貴，後者是單位面積造價拉高，因此新推案量一放大，房價自然攀升。

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