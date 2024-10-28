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〈財經週報-本週熱點〉出口優於預期 Ｑ3經濟成長率有望逾3.2%

2024/10/28 05:30

出口表現優於預期，第三季經濟成長率可望3.2%以上。 （記者靳昌玲攝）出口表現優於預期，第三季經濟成長率可望3.2%以上。 （記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

國發會將發布景氣燈號有望挑戰第二顆熱絡「紅燈」；行政院主計總處將發布第三季國民所得概估，由於出口表現優於預期，第三季經濟成長率將可達3.2%以上。

國發會上月公布8月景氣燈號因綜合判斷分數大幅彈升至39分，跨越門檻，重返紅燈，創下2021年11月以來、近3年高點。

9項構成項目中，海關出口值由綠燈轉紅燈，分數增加2分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉紅燈，分數各增1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會認為，受惠於AI應用需求熱絡等因素，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續成長，但不確定因素仍大，尤其聯準會（Fed）9月降息2碼，後續的降息幅度、速度與其他國家的貨幣政策如何連動等將影響全球經濟走勢，須持續觀察。

主計總處本週將發布第三季國民所得概估。由於第三季出口值3,491.3億美元，是歷年單季第二高，且年增率10.2％比主計總處的估值高出1.8個百分點，預期在出口表現優於預期下，若民間投資、消費如預期，則第三季經濟成長率有望達到主計總處先前預估的3.21%，甚至有更佳表現。

今年經濟成長率逐季下滑

根據主計總處8月最新概估，今年台灣經濟成長率略微下修至3.9%，上半年GDP成長率為5.83%，第三季、第四季成長率估3.21%與1.12%。受去年基期因素影響，今年經濟成長率逐季下滑。

另外，中經院本週也將發布10月採購經理人指數（PMI）。9月PMI中斷連4個月擴張情勢轉為緊縮，由於廠商對未來保持觀望態度，10月PMI是否再度重返擴張有待觀察。

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