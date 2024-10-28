〈財經週報-投資觀點〉監管政策與投資人意識 助益亞洲永續投資前景

亞太區ESG基金的成長在2022年和2023年陷入停滯

■Dhananjay Phadnis

亞太區年輕投資人越來越重視ESG

亞洲永續投資的資產成長於近兩年陷入停滯，但隨著淨零排放期限逼近，加上各界態度逐漸轉變，永續投資吸引力仍將與日俱增。

越來越多亞洲年輕人在社群媒體討論如何實踐更永續的生活方式。以中國大陸為例，許多年輕人愛用的豆瓣社群媒體平台，有個名為「無痕生活」的討論小組，已吸引超過4萬名會員交流各種減少碳足跡的技巧，例如將舊牛仔褲改造成別緻的丹寧布袋，利用蚯蚓將廚餘做成堆肥，或者購買手搖飲自備環保杯和吸管。

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充滿環保意識的年輕人，不僅希望在日常生活實踐永續，也期望在投資方面納入永續考量。根據富達國際2024年所進行的亞太區投資人調查，亞太區30歲以下年輕人有將近7成（68%）表示身為投資人應該要採取負責任或永續行動，僅微幅略於比例最高的千禧世代（30-44 歲），且兩個年齡層族群都深信投資能夠為世界帶來正面影響。

更透明、更清晰的路徑

亞洲強勁的經濟成長增加了整個區域的碳足跡，使該區成為全球最大部分碳排放的來源。若投資於積極推動能源轉型的亞洲在地公司，將對全球應對氣候變遷做出重大貢獻。

令人鼓舞的是，法規環境越來越有利於永續投資，使得這些企業更有機會取得資本，並確保其明智地運用這些資金。同時，有越來越多ESG強制揭露框架開始取代自願性揭露機制。例如，中國大陸已公布規範，要求約400家上市公司從2026年起發布永續報告書 ；新加坡和香港上市公司則必須自2025年起強制揭露氣候相關資訊 。提高透明度有助投資人更清楚了解企業對在地社區帶來的影響。

第一波ESG革命帶動亞太區ESG基金資產在2014年至2021年間成長近7倍，從210億美元增加至1,450億美元 。儘管這個數字只占投資人整體資本極小的比例，但其擴張速度較非ESG相關基金快許多；非ESG基金資產在同期僅增加兩倍。然而，聚焦ESG的基金總規模在其後兩年下跌22%，因相關投資組合表現疲弱，且各界對地緣政治和漂綠有所疑慮。

綠金

雖然永續投資下滑，但許多因素使我們深信亞洲ESG投資的長線發展潛力。亞洲擁有領先全球的電動車、太陽能板和綠色科技關鍵零件製造商，許多區內高排放公司也正逐步採用清潔能源取代燃煤發電廠。隨著能源轉型投資增加，加上環保意識推動消費者改變行為，這些公司的成長有望倍增。

同時，亞洲公司治理正發生實質變化。更具效能的董事會結構及更多元的高階領導團隊，可望強化對於廣泛利害關係人的監督與保護，包括少數族群權益。我們期待亞洲公司將更能妥善管理ESG風險，包括優先考慮長期目標而非短期目標，如此將能藉由強韌的成長為投資人創造價值，並於中長期改善ESG投資的風險報酬。

亞洲永續投資還有很長的路要走。相較整個地區的基金，永續資產總規模仍小。亞洲監理機關在提高資訊揭露標準和消弭漂綠行為上，也仍有許多改善空間。這是一個持續演進的過程，但相信亞洲已準備好迎向挑戰。

（作者為富達國際基金經理）

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