〈財經週報-投資趨勢〉震盪擇機入市策略

美國總統選舉前幾個月股市易震盪，但選後多可維持上漲

■李怡勳

美國總統大選進入倒數計時，回顧1976-2022年間歷次美國大選年，S&P 500指數在選舉前幾個月往往造成股市震盪，但選後大多呈現上漲，反應選舉對股市多短線，選後終將回歸經濟基本面。短線上的市場波動，投資人應透過股票與債券配置的多重資產策略因應，一方面透過固定收益提供下檔風險保護，一方面追求股票等風險性資產的成長機會。

美股七巨頭帶領 資本支出可望再創新高

從總經面來看，降息激勵公司擴大資本支出，在美股七巨頭帶領下，美國企業資本支出可望再創新高，預計美股七巨頭2024年第三季的資本支出可望跨過2,000億美元，2024年第四季可望上看2,370億美元，展望2025年，資本支出也可望逐季攀升來到2,700億美元。除了企業資本支出支撐美國經濟成長動能，降息也有助激勵個人消費，企業加上個人支出的正向循環都有利美國經濟動能持續增長。

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經調整後的初領失業救濟金人數趨勢變化分析，美國就業狀況穩健且健康，消費力道具支撐，因此即便通膨預期走緩，但要見到快速趨緩卻不是那麼容易，在經濟數據未明顯轉弱、通膨有撐的情況下，預期美國聯準會（Fed）的降息腳步不會加速，連帶使得公債殖利率變動加劇，短短一個月內，10年期公債殖利率從3.7%快速攀升至4.1%，導致近期債市波動劇烈。

儘管美國財報季開跑，加上大選選情膠著與戰爭增添不確定性，隨著美國聯準會降息，貨幣市場基金的資金有機會外移到其他市場；公司買回庫藏股金額創新高，也為股市帶來有力支撐，市場仍有大量資金等著進場，短期變數引發的修正，反而提供逢低進場布局的好時機。

聚焦中短天期債 債息具吸引力

投資方向上，在股票市場方面，由於企業盈餘增長穩健，股市上漲動能擴大，選股建議回歸基本面，依舊可以大型成長股為核心配置；但隨著進入第四季，企業獲利表現將不再是大型成長股一支獨秀的局面，投資配置建議可以適度搭配部分大型成長股以外的族群。債券市場方面，利率預期隨經濟數據變化快速變動，中短天期債相較之下對利率敏感度較低，債息也具吸引力，在現階段相對值得留意。（作者為凱基收益成長多重資產基金經理人）

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