〈財經週報-國際市場展望〉利率、通膨和選舉：是什麼主導投資情緒？

您認為在未來一到兩年內，固定收益投資面臨的最大威脅是什麼？

■Johanna Kyrklund（尤哈娜∙基爾倫）

您認為在未來五年內，哪些國家政策領域將對投資產生最大的影響？

近期施羅德投資集團發布《全球投資人大調查》，揭露全球投資人心中最關注的政治和經濟及其影響程度。2024年全球政治和經濟格局發生顯著變化，創紀錄的選舉頻率，各國央行開啟降息循環。施羅德全球投資人大調查分析2,830名全球金融專業人士的投資觀點，受訪者包括養老基金、保險公司、家族辦公室、捐贈基金和基金會、銀行財管部策略分析師等。

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施羅德美國資深經濟學家布朗（George Brown）表示，近期溫和通膨和成長前景疑慮使市場對美國大幅降息的預期重新升溫。事實上，大多數主要央行正處於降息循環，藉以減輕高利率對經濟成長的壓力，可為股票等風險資產提供支持。

布朗接著表示：央行政策的風險不僅限於利率過高。過快的降息也會帶來風險，尤其是在我們預期美國經濟將避免衰退並達成軟著陸的背景下。若經濟週期的這個階段進行激進降息可能會加劇通膨。顯而易見地，這也是投資人的擔憂之一，超過60%的調查受訪者指出通膨風險對投資組合具有影響。

儘管所有資產在一定程度上都受到貨幣政策變化的影響，但固定收益資產在經歷多年接近零利率後，承受了利率急劇上升的主要衝擊。隨著利率上升，債券價格通常會下跌。因此，對於固定收益投資者來說，總體經濟風險和央行政策的擔憂成為首要關注點。

選舉可能只是短期的紛擾 長期政策更為重要

政治風險在固定收益投資者的擔憂中同樣位居前列。然而，這些擔憂可能不直接與選舉有關。事實上，調查顯示，投資者對今年多場選舉及其對投資風險和配置的影響持相對樂觀的態度。

我們已知有超過40個國家，佔全球可投資市場的四分之三，已舉行或即將舉行國家選舉。然而，只有少數調查受訪者因選舉帶來的不確定性而採取了更防禦性或避險的投資策略。大約41%的受訪者認為這些選舉只是短期的紛擾，並不會影響他們的長期投資策略。

貿易聯盟的改變 是個值得關注的議題

在國家政策制定方面，投資者指出政治和貿易聯盟將在未來5年對投資產生最大影響，這表示，儘管選舉本身並不被視為主要風險，但任何可能的國際聯盟重組將受到密切關注。值得注意的是，亞太地區以及中美洲和南美洲的受訪者表達出較高度對政治和貿易的擔憂。

施羅德投資資深新興市場經濟學家里斯（David Rees）表示：對美國貿易政策的擔憂可能會在新興市場引起震盪。2016年川普當選前，墨西哥披索曾經出現高度波動，川普的關稅政策也導致2018年和2019年中國市場表現不佳。重要的是，不要過度強調這些風險，雖然關稅使中國對美國的直接出口比重下降，但中國在全球出口中的比重仍高。

基爾倫（Johanna Kyrklund）表示，偏高的公部門債務負擔在許多主要經濟體中仍是重要的擔憂，儘管私部門的資產負債表在疫情期間表現良好，但公部門的資產負債表仍相當脆弱，另外，需關注的一個風險是，地緣政治事件和不斷增長的債務，最終是否會引起不穩定的債券市場，關鍵因素包括機構的可信度以及債務的持有者。

總結來說，投資人保護自己免受這些風險的主要方式是透過多元化投資組合，這可以包括地區和資產類別的分散，也包括關注私募市場和公共投資市場。（作者為施羅德集團投資長）

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