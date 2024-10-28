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〈財經週報-熱門族群〉富爸爸統一加持 網家階梯式跳漲

2024/10/28 05:30

統一認購網家私募普通股，將成最大法人股東，帶動網家股價連拉2根漲停。（資料照）統一認購網家私募普通股，將成最大法人股東，帶動網家股價連拉2根漲停。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

受多題材帶動，上週軟體族群股價表現不俗，含資訊服務、數位雲端等兩類股雙雙狂漲。其中尤以有機會受惠半導體與矽光子商機的虎門科技（6791）週漲5成最強，綠界科技*（6763）、掛在雲端股的電商平台PChome網家（8044）也週漲逾2成。

上市櫃資訊服務、數位雲端類股的廠商多元，系統整合廠、軟體代理或開發商乃至電商族群都包含其中。從軟體廠營運來說，第四季進入政府部門專案結算挹注期，加上企業AI與IT基礎建設建置需求提升，營運將持續向上；而電商產業也迎來消費旺季，業績將登全年頂峰。

上週以發展CAE（計算機輔助系統）為核心的虎門科技漲勢最強，CAE可輔助製造廠研發、改善製程之用。尤其受惠半導體、AI帶動硬體產業向上，連帶提升研發需求，虎門營運也受惠，今年前三季累計營收創同期新高；市場也看好，虎門也有望受惠矽光子商機，第四季與明年營運成長可期。

統一將成最大股東 網家連拉2根漲停

電商、零售產業則迎來消費旺季，第三方支付龍頭廠綠界科技、網家營運有望受惠。其中尤以網家公告引入統一（1216）認購私募普通股，未來統一將成最大法人股東，市場期待統一銀彈支援與合作綜效，帶動網家股價連拉2根漲停；綠界也受惠零售旺季商機、股價連10漲，波段漲幅達1.3倍，不過上週五股價漲多拉回，摜殺至跌停作收。

資安軟體服務商全景軟體（8272）上週三（23）日上櫃掛牌後股價表現也亮麗，週漲逾16%，該公司除了耕耘金融、政府客戶資安商機外，也著眼半導體設備安全需求，隨著IoT（物聯網）資安需求提升，目標3至5年IoT設備資安成最大產品線，中長期商機看旺。

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