〈財經週報-台積電供應鏈〉特化產業靠攏 晶呈、中華化營收成長2成

特用化學品場紛紛朝半導體靠攏，氣體、材料、清潔液等都積極擴產。（記者洪友芳攝）

記者張慧雯／專題報導

特用化學股營收表現一覽表

在護國神山的帶動下，台灣半導體產業稱霸全球，化工產業中的特用化學品也紛紛朝半導體靠攏，無論是氣體、材料、清潔液等都積極擴產，晶呈（4768）、中華化（1727）今年以來營收雙雙成長兩成以上。李長榮化工甚至緊跟著台積電（2330）赴美設廠，投資金額從1億美元拉高至2.8億美元也無怨無悔。

李長榮跟著台積電 赴美設廠

法人分析，特化族群跟著半導體產業成長，由於AI相關晶片需求強勁，帶動台積電三奈米產能大量開出，明年二奈米將加入量產行列，先進封裝CoWoS預期將供不應求至2026年，特用化學材料訂單也將跟著先進製程需求上揚，相關受惠的特化族群包括三晃（1721）、元禎（1725）、三福化（4755）、晶呈、中華化、上品（4770）及台特化（4772）等。

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中華化最受外界關注的是電子級硫酸，此為晶圓代工廠製程產品，由於需求持續成長，該公司將擴增第5條產線；勝一（1773）的電子級溶劑訂單同樣展望樂觀，營收持續向上可期。

此外，面板級扇出型封裝（FOPLP）前景看好，光阻劑需求將有持續增長潛力，永光（1711）攜手工研院投入開發FOPLP製程搭配的材料，傳出製程設計與產品性能已獲國內面板大廠認可。

晶呈科技供應半導體用特殊氣體及生產複合金屬材料基板，也宣布推出應用於AI的玻璃通孔電極（TGV）先進封裝載板，新產品使用LADY（Laser Arrow Decomposition Yield）製程技術，可使AI晶片運算效能充分發揮。

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