〈財經週報-時事求是〉大選中的小晶片

美國大選戰況膠著，川普主張提高關稅，迫使各國廠商主動前往美國設廠，但是台積電表現不受政治力完全左右。（歐新社）

■魏錫賓

美國下一屆總統大選將在下週投票，短兵相接的過招白熱化，台灣晶片業也因共和黨候選人川普屢屢出口質疑而受到關注，進入選舉的火爆話題中。業績突出的台積電（2330）暫時處在不確定的政治風暴中心，相關供應鏈廠商的股價也會跟隨著波動；短期的振盪本就難以避免，只是產業表現並不受政治力完全左右。

美國大選戰況膠著，勝負難料，川普在選戰倒數關頭，數次提到台灣搶走美國的晶片業，並認為不應浪費補助利誘台積電等企業在美國設置晶圓廠，而是應藉由提高關稅，迫使各國廠商主動前往設廠。這些主張，既強烈，又有針對性，不僅選民議論，在產學界亦引起爭辯。

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川普的發言，經常震撼投資人，股市也已以各種姿態反應，隨著同一論述重覆提出，對金融市場的影響應會大幅減小；不過，因投票日就在眼前，結果很快會出現，不管是投資人或經營者，現在應變的時間縮短，難以避免地又將使相對保守的人暫時縮手。

觀察半導體產業，不能忽略台積電與整體產業的表現並不相同。台積電今年的營收及獲利再急往前衝，股價目前也隨時有突破歷史高點的機會，但並非在半導體供應鏈上的所有廠商的營利與股價都能因而水漲船高。同為晶圓代工的聯電（2303）獲利大幅衰退、力積電（6770）甚至陷於虧損，而美國洲際交易所（ICE）編製的ICE FactSet上游半導體指數，成分股由挑選自日本、韓國、台灣、美國、法國、荷蘭及德國等7個國家13個交易所的上游半導體設備或材料共50檔組成，近一年的走勢也並不出色。

最近幾年台積電的成長，總高於半導體產業，一枝獨秀的台積電扛起未來成長的重任，依附的產業有機會跟著擴展，但在評估位在上游供應鏈上的企業投資價值時，要清楚知道其生產的材料或設備，都有多種用途，不僅要考慮其擁抱台積電的能力，也要兼顧台積電這一客戶占其營收比例的多寡；另外，台積電並非沒有遇過逆風，在成為晶圓代工龍頭後，對手除了自己，還有景氣，當終端需求不振，也可能衰退，更遑論其他配合的廠商。

一年來，川普的發言，偶而伴隨外在的環境變動，共同衝擊到台積電的股價，但企業營運受到影響需求的各種因素左右；台積電的業績依然蒸蒸日上，雖然股價不一定反映業績，可是堅挺終有理由。美國大選後，或許有新的產業競爭態勢，可是相對而言，技術領先、財報透明、提列折舊更為積極的台積電，應是最有能力抗衡逆風的企業之一。

晶片雖小，卻突出。振盪是免不了的，關稅是川普心中的武器，藉半導體業的論述可以聚焦其主張，使選民有感；但美國的大選結果，絕對不止於影響晶片業未來的發展。

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