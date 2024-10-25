晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》政策溝通須更細膩

2024/10/25 05:30

金管會力拼亞洲資產管理中心，必須拿出更大的心力，向國會進行說明及溝通。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）金管會力拼亞洲資產管理中心，必須拿出更大的心力，向國會進行說明及溝通。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

早在去年大選，「亞洲資產管理中心」就已被現任總統賴清德視為重要政見，今年520後，行政院與金管會更積極力拚這項計畫；但許多朝野立委似乎不買單，因過去有太多失敗案例，且在野黨立委還質疑，將金融專區試點設在高雄，是否巴結市長陳其邁？在當今朝小野大的國會結構下，主管機關要下更多功夫，更多的政策溝通、更周延的考量與更完整的說明，才不會讓好政策始終淹沒於政治口水中。

「亞洲資產管理中心」絕對是卓內閣的施政的重中之重；這項措施計畫要做起來真的不簡單，不是只有台灣想要搶這塊大餅，亞洲鄰近各國無論香港、新加坡或日本早就在做，且衝刺領先在前，台灣一點也占不到便宜。

金管會的亞洲資產管理中心構想是以「留財為主、引資為輔」、「投資台灣支持產業發展」來打造具有我國特色的資產管理中心、在五大計畫下陸續推展16項推動策略。

但有不少立委潑起冷水，有人直言說，1990年代前總統李登輝就提出亞太營運中心，2001年前總統陳水扁也有類似政策期許，若如此輕鬆就能達到目標，過去就可以做、何必等到現在？

金管會主委彭金隆都坦言，包括賦稅、匯率及語言是「亞洲資產管理中心」的三大挑戰（劣勢），但台灣也有台灣的優勢，要走出不同的道路。而「亞洲資產管理中心」規劃金融專區試點，目前首發要設在高雄；但這也讓非高雄選出的立委，向金管會提出質疑，怎不設在自己選區，搞到連自家執政黨立委也不挺。

高雄市在三年前就已經有意願要發展金融專區，早就準備籌畫許久，但若連執政黨立委也不買單或不認同，「亞洲資產管理中心」顯然難以推動，主管機關未來必須拿出更大的心力，向國會進行說明及溝通，才能讓政策繼續推進。 （王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財