財經青紅燈》政策溝通須更細膩

金管會力拼亞洲資產管理中心，必須拿出更大的心力，向國會進行說明及溝通。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

早在去年大選，「亞洲資產管理中心」就已被現任總統賴清德視為重要政見，今年520後，行政院與金管會更積極力拚這項計畫；但許多朝野立委似乎不買單，因過去有太多失敗案例，且在野黨立委還質疑，將金融專區試點設在高雄，是否巴結市長陳其邁？在當今朝小野大的國會結構下，主管機關要下更多功夫，更多的政策溝通、更周延的考量與更完整的說明，才不會讓好政策始終淹沒於政治口水中。

「亞洲資產管理中心」絕對是卓內閣的施政的重中之重；這項措施計畫要做起來真的不簡單，不是只有台灣想要搶這塊大餅，亞洲鄰近各國無論香港、新加坡或日本早就在做，且衝刺領先在前，台灣一點也占不到便宜。

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金管會的亞洲資產管理中心構想是以「留財為主、引資為輔」、「投資台灣支持產業發展」來打造具有我國特色的資產管理中心、在五大計畫下陸續推展16項推動策略。

但有不少立委潑起冷水，有人直言說，1990年代前總統李登輝就提出亞太營運中心，2001年前總統陳水扁也有類似政策期許，若如此輕鬆就能達到目標，過去就可以做、何必等到現在？

金管會主委彭金隆都坦言，包括賦稅、匯率及語言是「亞洲資產管理中心」的三大挑戰（劣勢），但台灣也有台灣的優勢，要走出不同的道路。而「亞洲資產管理中心」規劃金融專區試點，目前首發要設在高雄；但這也讓非高雄選出的立委，向金管會提出質疑，怎不設在自己選區，搞到連自家執政黨立委也不挺。

高雄市在三年前就已經有意願要發展金融專區，早就準備籌畫許久，但若連執政黨立委也不買單或不認同，「亞洲資產管理中心」顯然難以推動，主管機關未來必須拿出更大的心力，向國會進行說明及溝通，才能讓政策繼續推進。 （王孟倫）

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